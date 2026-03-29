Άγιο Φως: Συνεχίζεται το θρίλερ με την αφή - Ο ρόλος του εβραϊκού Πάσχα και το ελληνικό σχέδιο

Σε θρίλερ εξελίσσεται τα τελευταία 24ωρα αναφορικά η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο τάφο αλλά και η μεταφορά του.

Στα σοκάκια που οδηγούν προς τον ιερό ναό της Αναστάσεως όλα τα καταστήματα είναι ερμητικά κλειστά, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξανά ανοίξουν, ενώ ελάχιστοί είναι εκείνοι που κυκλοφορούν στους δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις άτυπες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη οι Αρχές του Ισραήλ ζητούν να απομακρυνθούν από το προαύλιο του Ναού αυτές οι κατασκευές προκειμένου να τοποθετηθούν κινητά καταφύγια, ικανά να χωρέσουν έως 50 ανθρώπους προκειμένου να επιτραπεί η τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος δήλωσε:

"Ο στόχος είναι – και θεωρώ ότι θα επιτευχθεί – να εξασφαλιστεί κάτι το οποίο είναι ιερό για όλους τους χριστιανούς για τις άγιες ημέρες αυτές. Οπότε δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να επικρατήσει αβεβαιότητα στους πολίτες και στους πιστούς."

Ένα μήνα περίπου μετά την έναρξη του πολέμου η πύλη που οδηγεί στον ιερό ναό της Αναστάσεως παραμένει ερμητικά κλειστή. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ανοίξει ξανά για τους πιστούς.

Ρόλο "κλειδί" στις εξελίξεις αναμένεται να αποτελέσει η στάση που θα κρατήσουν οι Αρχές του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Εβραϊκού Πάσχα που ξεκινά την 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται το βράδυ της Πέμπτης, 9 Απριλίου.