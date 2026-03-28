Σε πλήρη ετοιμότητα το ΥΠΕΞ για το Άγιο Φως: Τα σενάρια μεταφοράς λόγω της κρίσης

Η ελληνική κυβέρνηση και η Εκκλησία προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο σχετικά με την έλευση του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πρωτόγνωρες προκλήσεις για τη διατήρηση της χριστιανικής παράδοσης, χωρίς να τίθεται θέμα πανικού στους πιστούς.

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και έχει εκπονήσει σχέδια για όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν ακόμα και τη δυνατότητα παραλαβής του με ολιγομελή αποστολή, παρουσία μόνο του Έξαρχου και ενός κυβερνητικού εκπροσώπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έλευση του ιερού συμβόλου, ακόμα και υπό περιορισμένες συνθήκες ασφαλείας.

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, επισήμανε ότι η ουσία της Ανάστασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη φυσική παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα. «Όλοι λαμβάνουμε το Αγιο Φως μέσα από την αεικοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η έλευση του Αγίου Φωτός αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία αλλά όχι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις, η τελετή αφής στον Πανάγιο Τάφο θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με περιορισμένο αριθμό πιστών για λόγους ασφαλείας. Οι διαβουλεύσεις με τις ισραηλινές Αρχές συνεχίζονται, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί η διαδρομή του Φωτός προς την Ελλάδα. Το ζήτημα συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα.

Το ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλίσει την έλευση του Αγίου Φωτός, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε μέσω μιας πολύ μικρής αποστολής, ώστε οι εορτασμοί να πραγματοποιηθούν κανονικά και οι Άγιες Ημέρες να εορταστούν όπως ορίζει ο χριστιανικός κανόνας. Όπως σημείωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου, «δεν χρειάζεται πανικός ούτε αβεβαιότητα στους πολίτες και στους πιστούς. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία και θα εξασφαλιστεί η ιερότητα των ημερών».

Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η δυνατότητα παραλαβής του Αγίου Φωτός μέσω γειτονικών ασφαλών ζωνών, σε περίπτωση που ο εναέριος χώρος του Τελ Αβίβ κλείσει λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια για την αγιοταφική κοινότητα και τα χριστιανικά δόγματα, τα οποία συνεχίζουν να ζητούν σαφείς οδηγίες από το Ισραήλ σχετικά με τη διεξαγωγή των Ιερών Ακολουθιών.

Η Αθήνα, ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να διατηρηθεί η παράδοση και να παραδοθεί στους πιστούς το Άγιο Φως, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, εξασφαλίζοντας ότι οι Άγιες Ημέρες θα τιμηθούν όπως προβλέπεται.

Μαρινάκης: Το ΥΠΕΞ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFM, λέγοντας πως το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις συνθήκες που επικρατούν, θα πράξει ό,τι απαιτείται για την έλευση του Αγίου Φωτός έστω και με τον τρόπο που μου περιγράψατε, δηλαδή, με την παρουσία λίγων ατόμων και ο στόχος είναι – και θεωρώ ότι θα επιτευχθεί – να εξασφαλιστεί κάτι το οποίο είναι ιερό για όλους τους χριστιανούς για τις άγιες ημέρες αυτές», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Οπότε δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να επικρατήσει αβεβαιότητα στους πολίτες και στους πιστούς. Είναι από πάνω το Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει διαρκής επικοινωνία και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δηλαδή, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε με λιγότερα άτομα, με μία πολύ ολιγομελή αποστολή για λόγους ασφαλείας, θα φτάσει στην ώρα του ούτως ώστε να συνεχιστούν οι εορτασμοί και οι άγιες αυτές ημέρες να εορταστούν όπως ακριβώς πρέπει στον χριστιανισμό».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός λειτουργίας το αεροπλανοφόρο USS Ford: Φραγμένες τουαλέτες, καμένα ρούχα, ναύτες που κοιμούνται στο πάτωμα

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στη Λαμία: Μητέρα δύο μικρών παιδιών «έσβησε» ξαφνικά

16:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κιλκίς: Έκλεψαν χαλκό και συσκευές αξίας άνω των 4.000 ευρώ

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο γυναικών: Σοκαριστικός τραυματισμός για την Στεφάτου της ΑΕΚ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Πληροφορίες για δύο νεκρούς

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αποτράπηκε βομβιστική επίθεση σε αμερικανική τράπεζα στο Παρίσι

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Παπανδρέου: Οι τρεις άξονες της Βίβλου Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του

16:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος: Όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι για την αρπαγή 22χρονου στην Καλαμαριά - Τον κακοποίησαν σωματικά

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρχιμάκης: Οι ισχυρές κυβερνήσεις δεν κρίνονται από το εύρος της πλειοψηφίας τους, αλλά από το πόσο ακουμπούν στις λαϊκές ανάγκες»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Η ενότητα δεν απειλείται, είναι δεδομένη - Διάλογος με όσους θέλουν και μπορούν

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιθέσεις κατά χριστιανικής κοινότητας – Τι λέει το Πατριαρχείο Αντιοχείας

15:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε πλήρη ετοιμότητα το ΥΠΕΞ για το Άγιο Φως: Τα σενάρια μεταφοράς λόγω της κρίσης

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη δικαιοσύνη οι δύο Σουδανοί διακινητές μεταναστών μετά την τραγωδία με 22 νεκρούς

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας και «Ώρα της Γης» το Σαββατοκύριακο - Πώς επηρεάζουν την ενέργεια

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το καθεστώς επιστρατεύει 12χρονα παιδιά για να περιπολούν στις πόλεις

15:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά, υπολογιστής εντοπίζει σφάλμα σε σημαντική μελέτη φυσικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Πληροφορίες για δύο νεκρούς

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι για την αρπαγή 22χρονου στην Καλαμαριά - Τον κακοποίησαν σωματικά

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε η αυλαία στην τραγωδία της Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από τα Λιμανάκια - Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κεραυνός «χτύπησε» σπίτι μέσα στη νύχτα - Σκηνές τρόμου για οικογένεια, δείτε εικόνες

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

15:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε πλήρη ετοιμότητα το ΥΠΕΞ για το Άγιο Φως: Τα σενάρια μεταφοράς λόγω της κρίσης

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ισχυρά φαινόμενα την Πρωταπριλιά – Τι λέει για «μετεωρολογική βόμβα»

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο γυναικών: Σοκαριστικός τραυματισμός για την Στεφάτου της ΑΕΚ

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πλήρη κλιμάκωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Oι Χούθι απειλούν να κλείσουν και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε εργοστάσια όπλων σε όλο το Ιράν

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συγκινεί η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Όποιος περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει», λέει επαγγελματίας δύτης στο Newsbomb

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιθέσεις κατά χριστιανικής κοινότητας – Τι λέει το Πατριαρχείο Αντιοχείας

