Σε πλήρη ετοιμότητα το ΥΠΕΞ για το Άγιο Φως: Τα σενάρια μεταφοράς λόγω της κρίσης

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και έχει εκπονήσει σχέδια για όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν ακόμα και τη δυνατότητα παραλαβής του με ολιγομελή αποστολή, παρουσία μόνο του Έξαρχου και ενός κυβερνητικού εκπροσώπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έλευση του ιερού συμβόλου, ακόμα και υπό περιορισμένες συνθήκες ασφαλείας.

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, επισήμανε ότι η ουσία της Ανάστασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη φυσική παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα. «Όλοι λαμβάνουμε το Αγιο Φως μέσα από την αεικοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η έλευση του Αγίου Φωτός αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία αλλά όχι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις, η τελετή αφής στον Πανάγιο Τάφο θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με περιορισμένο αριθμό πιστών για λόγους ασφαλείας. Οι διαβουλεύσεις με τις ισραηλινές Αρχές συνεχίζονται, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί η διαδρομή του Φωτός προς την Ελλάδα. Το ζήτημα συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα.

Το ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλίσει την έλευση του Αγίου Φωτός, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε μέσω μιας πολύ μικρής αποστολής, ώστε οι εορτασμοί να πραγματοποιηθούν κανονικά και οι Άγιες Ημέρες να εορταστούν όπως ορίζει ο χριστιανικός κανόνας. Όπως σημείωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου, «δεν χρειάζεται πανικός ούτε αβεβαιότητα στους πολίτες και στους πιστούς. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία και θα εξασφαλιστεί η ιερότητα των ημερών».

Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η δυνατότητα παραλαβής του Αγίου Φωτός μέσω γειτονικών ασφαλών ζωνών, σε περίπτωση που ο εναέριος χώρος του Τελ Αβίβ κλείσει λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια για την αγιοταφική κοινότητα και τα χριστιανικά δόγματα, τα οποία συνεχίζουν να ζητούν σαφείς οδηγίες από το Ισραήλ σχετικά με τη διεξαγωγή των Ιερών Ακολουθιών.

Η Αθήνα, ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να διατηρηθεί η παράδοση και να παραδοθεί στους πιστούς το Άγιο Φως, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, εξασφαλίζοντας ότι οι Άγιες Ημέρες θα τιμηθούν όπως προβλέπεται.

Μαρινάκης: Το ΥΠΕΞ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFM, λέγοντας πως το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις συνθήκες που επικρατούν, θα πράξει ό,τι απαιτείται για την έλευση του Αγίου Φωτός έστω και με τον τρόπο που μου περιγράψατε, δηλαδή, με την παρουσία λίγων ατόμων και ο στόχος είναι – και θεωρώ ότι θα επιτευχθεί – να εξασφαλιστεί κάτι το οποίο είναι ιερό για όλους τους χριστιανούς για τις άγιες ημέρες αυτές», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Οπότε δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να επικρατήσει αβεβαιότητα στους πολίτες και στους πιστούς. Είναι από πάνω το Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει διαρκής επικοινωνία και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δηλαδή, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε με λιγότερα άτομα, με μία πολύ ολιγομελή αποστολή για λόγους ασφαλείας, θα φτάσει στην ώρα του ούτως ώστε να συνεχιστούν οι εορτασμοί και οι άγιες αυτές ημέρες να εορταστούν όπως ακριβώς πρέπει στον χριστιανισμό».