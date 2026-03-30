Άγιο Φως: Το Τελ Αβίβ επεξεργάζεται σχέδιο για την ομαλή τέλεση εκκλησιαστών λειτουργιών

Το Τελ Αβίβ επεξεργάζεται σχέδιο για την ομαλή τέλεση εκκλησιαστών λειτουργιών, καθώς όπως φαίνεται το Ιράν εδώ και μέρες στοχεύει ιερούς τόπους.

Το γραφείο του Μπένζαμιν Νετανιάχου έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο X: Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει με βαλλιστικούς πυραύλους τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ. Σε ένα από τα πλήγματα, θραύσματα πυραύλου κατέπεσαν λίγα μέτρα από τον Ναό της Αναστάσεως», ενώ λίγο αργότερα ανέφερε:

«Λόγω της ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να χοροστατήσει στη λειτουργία στον ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμιά κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία να διασφαλιστεί η προστασία του. Ωστόσο, δεδομένου ότι αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα για τους χριστιανούς ανά τον κόσμο, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας επεξεργάζονται ένα σχέδιο ώστε να επιτραπεί στους θρησκευτικούς αξιωματούχους να προσευχηθούν (στον ναό του Παναγίου Τάφου) τις ερχόμενες ημέρες»

Το Ισραήλ, μάλιστα, ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών και των δογμάτων να μην προσεύχονται στους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για λόγους ασφαλείας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε το πρωί της Κυριακής των Βαΐων - για τους Καθολικούς - τον καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν τη λειτουργία, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες.

Με βάση τα νεότερα δεδομένα, και παρά την αρχική αβεβαιότητα, όλα δείχνουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός να πραγματοποιηθεί κανονικά το Μεγάλο Σάββατο για τους Ορθόδοξους πιστούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας επισημαίνουν ότι στον χώρο του Ναού της Αναστάσεως δεν θα επιτραπεί η παρουσία περισσότερων από 50 ατόμων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη και εργασίες. Παράλληλα, βασική προϋπόθεση για την παρουσία πιστών είναι η ύπαρξη άμεσα προσβάσιμου καταφυγίου, σε περίπτωση που σημειωθεί κάποια επίθεση.

Επιπλέον, η είσοδος θα γίνεται μόνο υπό ειδικό καθεστώς, με προεγκεκριμένες άδειες. Η τελική απόφαση για το αν η Τελετή θα πραγματοποιηθεί κανονικά αναμένεται να ληφθεί την 1η Απριλίου. Μέχρι τότε, η Αστυνομία της Ιερουσαλήμ έχει καταστρώσει ένα προσχέδιο δράσης, σε έγγραφο 13 σημείων:

Α. Το παρόν έγγραφο έχει καταρτιστεί από την Αστυνομία του Ισραήλ βάσει των σχετικών κανονισμών και οδηγιών, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, της τάξης και της προστασίας του κοινού.

Β. Η Τελετή του «Αγίου Φωτός» το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές τελετές που διεξάγονται ετησίως στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και θεωρείται ένα από τα πλέον κεντρικά και ευαίσθητα γεγονότα του έτους. Δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, επίσημες ξένες αποστολές συμμετέχουν σε αυτήν.

Γ. Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της Τελετής στον Ναό της Αναστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας.

Δ. Επιβεβαιώνεται ότι η διεξαγωγή της Τελετής εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και δεν θα επιτραπεί η πραγματοποίησή της χωρίς την προηγούμενη ικανοποίηση αυτών και την απόκτηση όλων των απαραίτητων αδειών.

Ε. Αυτές τις ημέρες, το Ισραήλ αντιμετωπίζει σύνθετες και εκτεταμένες απειλές ασφαλείας. Ως εκ τούτου, θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της Τελετής, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων εντός του ναού έως 50 άτομα, σύμφωνα με ακριβή αξιολόγηση κινδύνου, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση στο σημείο την προκαθορισμένη ώρα. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοντά στον Ναό της Αναστάσεως καταφύγιο και ότι είναι προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της άμυνας.

ΣΤ. Σήμερα, η πρόσβαση στον Ναό της Αναστάσεως είναι απαγορευμένη για το ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις οδηγίες της περιφερειακής διοίκησης, και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με ειδικές ρυθμίσεις και προεγκεκριμένες άδειες.

Ζ. Παράλληλα, η Αστυνομία του Ισραήλ εργάζεται για τη διεξαγωγή της Τελετής του «Αγίου Φωτός» ειδικά και του Πάσχα γενικά σε ολόκληρη την πόλη, με την ελπίδα ότι οι οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου θα αλλάξουν και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί.

Η. Κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε από την περιφερειακή διοίκηση στις 18/03/2026, και βάσει των εισηγήσεων των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων της Αστυνομίας του Ισραήλ, αποφασίστηκε η επιβολή περιορισμών στη διεξαγωγή της Τελετής εντός του Ναού της Αναστάσεως.

Θ. Μέχρι σήμερα, εντός του Ναού της Αναστάσεως βρίσκονται σε εξέλιξη έργα υποδομής, ανακαίνισης και συντήρησης, τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, συνεπώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η τελική παράδοσή τους όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης και διαχείρισης του κοινού.

Ι. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας, η οποία επηρεάζει τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών, η δυνατότητα ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή της Τελετής του Αγίου Φωτός παραμένει περιορισμένη.

Κ. Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών της Αστυνομίας του Ισραήλ και των υπηρεσιών ασφαλείας, απαιτείται η πλήρης ολοκλήρωση των έργων, η απομάκρυνση των εμποδίων και η διασφάλιση των συνθηκών απόλυτης ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δημόσιας ασφάλειας.

Λ. Επομένως, εάν τα έργα δεν ολοκληρωθούν πλήρως ή δεν διενεργηθεί ολοκληρωμένος έλεγχος ασφάλειας που να καλύπτει όλη την υποδομή έως την 01/04/2026, δεν θα επιτραπεί η διεξαγωγή της Τελετής.

Μ. Επιβεβαιώνεται ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη διεξαγωγή της Τελετής του Αγίου Φωτός εξαρτάται από συνολική αξιολόγηση ασφάλειας, τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Αστυνομίας και την κατοχή όλων των απαιτούμενων επίσημων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές.