Τα... γυρίζει ο Νετανιάχου για τον Πανάγιο Τάφο και τον Λατίνο: «Δεν είχαμε κακή πρόθεση»

Έντονες αντιδράσεις μεταξύ άλλων κι από Ιταλία και Γαλλία

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Η απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία της πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να χοροστατήσει στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων υπαγορεύτηκε από λόγους "ασφαλείας" και δεν προήλθε από καμιά "κακόβουλη πρόθεση", σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Σήμερα, λόγω της ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να χοροστατήσει στη λειτουργία στον ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμιά κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία να διασφαλιστεί η προστασία του", έγραψε στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, και μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση είσοδου στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων προκειμένου να τελέσει την λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων η αστυνομία του Ισραήλ δήλωσε ότι είχε ενημερώσει από το Σάββατο του κληρικούς ότι το αίτημά τους να μεταβούν στον ναό δεν εγκρίθηκε για λόγους ασφαλείας.

«Από την έναρξη της Επιχείρησης ‘Roaring Lion’, και σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδόθηκαν από την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, όλοι οι ιεροί χώροι στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ έχουν κλείσει για τους προσκυνητές, ιδίως οι τοποθεσίες που δεν διαθέτουν τυπικούς προστατευμένους χώρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια», ανέφερε σε δήλωση η ισραηλινή αστυνομία.

«Το αίτημα του Πατριάρχη εξετάστηκε χθες και διευκρινίστηκε ότι δεν μπορούσε να εγκριθεί για τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η αστυνομία τόνισε ότι η Παλιά Πόλη και τα ιερά μνημεία της Ιερουσαλήμ «αποτελούν μια περίπλοκη περιοχή που δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγάλα οχήματα έκτακτης ανάγκης και διάσωσης, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις δυνατότητες ανταπόκρισης και θέτει σε πραγματικό κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή σε περίπτωση μαζικού ατυχήματος».

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι «η ελευθερία της λατρείας θα συνεχίσει να διασφαλίζεται, με την επιφύλαξη των απαραίτητων περιορισμών».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το σημερινό περιστατικό «προσβολή όχι μόνο προς τους πιστούς, αλλά και προς κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία». Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε στο X ότι είναι «απαράδεκτο το γεγονός ότι τους εμποδίστηκε η είσοδος». Ανέφερε ότι ζήτησε από τον Ιταλό πρέσβη στο Ισραήλ να μεταφέρει την ένσταση της ιταλικής κυβέρνησης για την απόφαση αυτή, και έδωσε εντολή στο ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη Τζόναθαν Πελέντ για «διευκρινίσεις».

«Αυτό είναι οδυνηρό για όλους τους Χριστιανούς», γράφει ο Γερμανός πρέσβης Στέφεν Ζάιμπερτ, που εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γερμανίας στον Καθολικό Πατριάρχη.

Αντίδραση από την Ιταλία

Σε ανακοίνωσή του, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπογράμμισε ότι "το συμβάν αποτελεί ένα σοβαρό προηγούμενο, όπως και έλλειψη σεβασμού ως προς την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι, κατά την εβδομάδα αυτή, έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην Ιερουσαλήμ".Η σημερινή απόφαση χαρακτηρίζεται, επίσης, "ένα μέτρο σαφώς παράλογο και δυσανάλογο".

Σεβόμενο τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε ακυρώσει την σημερινή, παραδοσιακή λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων και ο καρδινάλιος Πιτσαμπάλα με τον Καθολικό Κουστωδό δεν συνοδευόταν από άλλους κληρικούς.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πήρε άμεσα θέση και, αναφερόμενη στο συμβάν, υπογράμμισε:

"Ό Πανάγιος Τάφος των Ιεροσολύμων είναι ιερός τόπος της Χριστιανοσύνης και, κατά συνέπεια, πρέπει να προστατεύεται για την τέλεση των ιερών τελετουργιών. Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη και στον Κουστωδό των Αγίων Τόπων, σε μια βασικής σημασίας ημέρα για την πίστη μας -όπως είναι η Κυριακή των Βαΐων- αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει την θρησκευτική ελευθερία".

Ο δε Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, πρόσθεσε ότι ζήτησε να κληθεί αύριο, στο υπουργείο, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ρώμη ώστε να του ζητηθούν εξηγήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν.

Κατά την προσευχή του, πριν από λίγο στο Όρος των Ελαιών, χωρίς την παρουσία πιστών, ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ανέφερε χαρακτηριστικά:

" Έχοντας μπροστά μας την Ιερουσαλήμ, στην ιδιαιτέρα περίπλοκη κατάσταση που ζούμε, αυτή ακριβώς την στιγμή θέλουμε να επανενωθούμε με τον Ιησού, θέλουμε να εισέλθουμε στην Ιερουσαλήμ και να μάθουμε, για μια ακόμη φορά, με ποιόν τρόπο να κατοικήσουμε αυτή την πόλη. Θέλουμε να παραμείνουμε μια κοινότητα η οποία επιθυμεί να χτίσει αλληλεγγύη, φιλία, αδελφοσύνη, σε κοινωνία με όλους και να είμαστε όργανα ειρήνης και επανασυμφιλίωσης.

Καταδίκη και από τον Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την απόφαση των ισραηλινών αρχών να εμποδίσουν την είσοδο του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν σήμερα το πρωί τη λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων.

«Εκφράζω την πλήρη υποστήριξή μου στον Λατίνο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ και στους χριστιανούς των Αγίων Τόπων, στους οποίους δεν επιτρέπεται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο», δήλωσε στο Χ ο Μακρόν.
Και συνέχισε: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του status quo των Ιερών Τόπων της Ιερουσαλήμ. Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να είναι εγγυημένη για όλες τις θρησκείες».

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύσει την πρόσβαση στην Παλιά Πόλη σε οποιονδήποτε εκτός από τους κατοίκους ή τους ιδιοκτήτες καταστημάτων. Οι περιορισμοί επεκτείνονται σε όλους τους ιερούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Δυτικού Τείχους, του Τζαμιού Αλ-Ακσά και της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου, οι οποίοι παραμένουν κλειστοί από τις 6 Μαρτίου. Οι συγκεντρώσεις στην Ιερουσαλήμ παραμένουν περιορισμένες σε 50 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης πρόσβασης σε καταφύγιο.

Μάλιστα ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε τη δήλωσή του στο Χ στα γαλλικά αλλά και στα εβραϊκά.

