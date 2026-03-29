Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση εισόδου του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε την απαγόρευση είσοδου στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμωνσήμερα το πρωί προκειμένου να τελέσει την λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων η αστυνομία του Ισραήλ δήλωσε ότι είχε ενημερώσει από το Σάββατο του κληρικούς ότι το αίτημά τους να μεταβούν στον ναό δεν εγκρίθηκε για λόγους ασφαλείας.

«Από την έναρξη της Επιχείρησης ‘Roaring Lion’, και σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδόθηκαν από την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, όλοι οι ιεροί χώροι στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ έχουν κλείσει για τους προσκυνητές, ιδίως οι τοποθεσίες που δεν διαθέτουν τυπικούς προστατευμένους χώρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια», ανέφερε σε δήλωση η ισραηλινή αστυνομία.

«Το αίτημα του Πατριάρχη εξετάστηκε χθες και διευκρινίστηκε ότι δεν μπορούσε να εγκριθεί για τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η αστυνομία τόνισε ότι η Παλιά Πόλη και τα ιερά μνημεία της Ιερουσαλήμ «αποτελούν μια περίπλοκη περιοχή που δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγάλα οχήματα έκτακτης ανάγκης και διάσωσης, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις δυνατότητες ανταπόκρισης και θέτει σε πραγματικό κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή σε περίπτωση μαζικού ατυχήματος».

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι «η ελευθερία της λατρείας θα συνεχίσει να διασφαλίζεται, με την επιφύλαξη των απαραίτητων περιορισμών».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το σημερινό περιστατικό «προσβολή όχι μόνο προς τους πιστούς, αλλά και προς κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία». Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε στο X ότι είναι «απαράδεκτο το γεγονός ότι τους εμποδίστηκε η είσοδος». Ανέφερε ότι ζήτησε από τον Ιταλό πρέσβη στο Ισραήλ να μεταφέρει την ένσταση της ιταλικής κυβέρνησης για την απόφαση αυτή, και έδωσε εντολή στο ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη Τζόναθαν Πελέντ για «διευκρινίσεις».

«Αυτό είναι οδυνηρό για όλους τους Χριστιανούς», γράφει ο Γερμανός πρέσβης Στέφεν Ζάιμπερτ, που εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γερμανίας στον Καθολικό Πατριάρχη.

Καταδίκη και από τον Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την απόφαση των ισραηλινών αρχών να εμποδίσουν την είσοδο του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν σήμερα το πρωί τη λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων.

«Εκφράζω την πλήρη υποστήριξή μου στον Λατίνο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ και στους χριστιανούς των Αγίων Τόπων, στους οποίους δεν επιτρέπεται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο», δήλωσε στο Χ ο Μακρόν.

Και συνέχισε: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του status quo των Ιερών Τόπων της Ιερουσαλήμ. Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να είναι εγγυημένη για όλες τις θρησκείες».

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύσει την πρόσβαση στην Παλιά Πόλη σε οποιονδήποτε εκτός από τους κατοίκους ή τους ιδιοκτήτες καταστημάτων. Οι περιορισμοί επεκτείνονται σε όλους τους ιερούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Δυτικού Τείχους, του Τζαμιού Αλ-Ακσά και της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου, οι οποίοι παραμένουν κλειστοί από τις 6 Μαρτίου. Οι συγκεντρώσεις στην Ιερουσαλήμ παραμένουν περιορισμένες σε 50 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης πρόσβασης σε καταφύγιο.

Μάλιστα ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε τη δήλωσή του στο Χ στα γαλλικά αλλά και στα εβραϊκά.

