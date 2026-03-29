Μακρόν: Καταδίκασε την απαγόρευση εισόδου του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την απόφαση των ισραηλινών αρχών να εμποδίσουν την είσοδο του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν σήμερα το πρωί τη λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων.

«Εκφράζω την πλήρη υποστήριξή μου στον Λατίνο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ και στους χριστιανούς των Αγίων Τόπων, στους οποίους δεν επιτρέπεται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο», δήλωσε στο Χ ο Μακρόν.

Και συνέχισε: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του status quo των Ιερών Τόπων της Ιερουσαλήμ. Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να είναι εγγυημένη για όλες τις θρησκείες».

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύσει την πρόσβαση στην Παλιά Πόλη σε οποιονδήποτε εκτός από τους κατοίκους ή τους ιδιοκτήτες καταστημάτων. Οι περιορισμοί επεκτείνονται σε όλους τους ιερούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Δυτικού Τείχους, του Τζαμιού Αλ-Ακσά και της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου, οι οποίοι παραμένουν κλειστοί από τις 6 Μαρτίου. Οι συγκεντρώσεις στην Ιερουσαλήμ παραμένουν περιορισμένες σε 50 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης πρόσβασης σε καταφύγιο.

Μάλιστα ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε τη δήλωσή του στο Χ στα γαλλικά αλλά και στα εβραϊκά.

