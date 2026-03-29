Απαγορεύτηκε η είσοδος του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή Βαΐων

«Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Μίλτος Τσεκούρας

Απαγορεύτηκε η είσοδος του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή Βαΐων
Για «πρώτη φορά εδώ και αιώνες» δεν επετράπη στους ιερείς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου την οποία επικαλείται το Associated Press.

Ειδικότερα, το πρωί της Κυριακής, ο πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, καρδινάλιος Πιερμπαττίστα Πιτζαμπάλα, και ο Φύλακας της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, κατευθύνονταν ιδιωτικά προς τον Ναό για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Παρόλο που δεν συνοδεύονταν από πομπή ούτε προέβαιναν σε κάποια τελετουργική πράξη, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες εμποδίστηκαν κατά τη διαδρομή και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, το Πατριαρχείο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει πως «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου και δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο, αγνοώντας την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, αυτή την εβδομάδα, στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ Άκσα, παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2026 εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων. Ο Ναός αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς της Χριστιανοσύνης, ενώ η ευθύνη της φύλαξής του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.

Ο πάπας Λέων λέει ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές ηγετών που διεξάγουν πολέμους

Ο πάπας Λέων είπε σήμερα ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές των ηγετών που ξεκινούν πολέμους και "βάφουν τα χέρια τους με αίμα", σε μια ασυνήθιστα σκληρή δήλωσή του καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στον δεύτερο μήνα.

Απευθυνόμενος σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην πλατεία του Αγίου Πέτρου σήμερα Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών, ο ποντίφικας είπε ότι το όνομα του Ιησού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να δικαιολογεί πολέμους.

"Αυτός είναι ο θεός μας: ο Ιησούς, ο βασιλιάς της Ειρήνης, που απορρίπτει τον πόλεμο, που κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει τον πόλεμο", είπε προς τους πιστούς ο πρώτος Αμερικανός πάπας.

"Ο Ιησούς δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που κάνουν πόλεμο, αλλά τις απορρίπτει, λέγοντας: 'Παρότι προσεύχεσαι πολύ, δεν θα σε εισακούσω: τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα", είπε επικαλούμενος εδάφιο της Βίβλου.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πάπας, ο οποίος φημίζεται για την προσεκτική επιλογή των λόγων του, έχει επανειλημμένως κάνει έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι αεροπορικές και οι τυφλές επιθέσεις θα πρέπει να απαγορευτούν.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικαλεστεί χριστιανικό λόγο για να δικαιολογήσουν τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, από τις οποίες ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο αλλά και στη διάρκεια λειτουργίας την Τετάρτη προσευχήθηκε για "συντριπτική δύναμη δράσης εναντίον όσων δεν αξίζουν έλεος".

Ο πάπας Λέων σήμερα επικαλέστηκε ένα εδάφιο της Βίβλου στο οποίο ο Ιησούς, λίγο πριν συλληφθεί για να οδηγηθεί στον σταυρό, επέπληξε έναν από τους πιστούς του επειδή χτύπησε εκείνον που τον συνέλαβε.

"Ο Ιησούς δεν οπλίστηκε, ούτε υπερασπίστηκε τον εαυτό του, ούτε έδωσε κάποια μάχη. Αποκάλυψε το ήρεμο πρόσωπο του Θεού, ο οποίος πάντα απορρίπτει τη βία. Αντί να σώσει τον εαυτό του, επέτρεψε στον εαυτό του να τον καρφώσουν στον σταυρό", κατέληξε ο ποντίφικας.

