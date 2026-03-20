Για πρώτη φορά στην ιστορία οι λειτουργίες στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου έχουν ανασταλεί

Στην Ιερουσαλήμ, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, οι λειτουργίες ανεστάλησαν στον Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, πιο γνωστό ως Ναό του Παναγίου Τάφου.

Πρόσφατα συντρίμμια πυραύλων έπεσαν κοντά στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Ένα από τα βασικότερα ιερά του χριστιανικού κόσμου, όπου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, βρίσκεται και ο τάφος από τον οποίο αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, έκλεισε στις 28 Φεβρουαρίου λόγω της έναρξης του πολέμου με το Ιράν, αλλά αυτό έγινε γνωστό πρόσφατα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ιερό κλείνει για προσκυνητές και τουρίστες, αλλά είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που οι λειτουργίες έχουν ανασταλεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μόνη καταγεγραμμένη μακροχρόνια διακοπή των λειτουργιών στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου ήταν από το 1009 έως το 1020, μετά την καταστροφή της από τον Χαλίφη αλ-Χακίμ.

Οι λειτουργίες σε αυτήν την εκκλησία συνήθως τελούνται από τρεις χριστιανικές κοινότητες που τη διοικούν από κοινού: την Ελληνορθόδοξη, την Αρμενική και τη Ρωμαιοκαθολική. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού το 2020, όταν η βασιλική έκλεισε για το κοινό για δύο μήνες, ένας μικρός αριθμός κληρικών μπόρεσε να τελέσει λειτουργίες εκεί.

Τώρα είναι αναγκασμένοι να τελούν λειτουργίες σε άλλες εκκλησίες. Υπάρχει κίνδυνος η εκκλησία να παραμείνει κλειστή το Πάσχα, η παραμονή του οποίου σηματοδοτεί την αφή του Αγίου Φωτός (φέτος, οι Καθολικοί το γιορτάζουν στις 5 Απριλίου και οι Ορθόδοξοι στις 12 Απριλίου).

Η Ιερουσαλήμ έχει πληγεί επανειλημμένα από ιρανικούς βομβαρδισμούς. Τη Δευτέρα, η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι θραύσματα έπεσαν κοντά στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Πώς θα έρθει το Άγιο Φως

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία και οι ισραηλινές αρχές βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι. Παρόλο που όλες οι πλευρές αναφέρουν ότι είναι ακόμα νωρίς, διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι το Άγιο Φως θα έρθει στη χώρα μας με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτό σημαίνει ειδική πτήση, ειδικό αεροσκάφος ή ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο.

Επιπλέον, από την αρχή του πολέμου, ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ανοίγει και κλείνει ανά διαστήματα, επομένως φαίνεται πως θα βρεθεί το κενό για να μεταφερθεί το Άγιο Φως.

Ωστόσο, με τον πόλεμο σε εξέλιξη, δεν θα μπορέσει να συγκεντρωθεί στην Παλιά Πόλη κόσμος, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς υπάρχει απαγόρευση συναθροίσεων και συγκεκριμένα, δεν μπορούν να μαζευτούν πάνω από 100 άτομα σε εξωτερικό χώρο και πάνω από 50 σε κλειστό.

Από πλευράς Ελλάδικής Εκκλησίας πάντως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος όρισε τον Μητροπο­λίτη Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίο Εκ­πρό­σωπο της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος στην Τε­λετή αφής του Αγίου Φω­τός κατά το Με­γάλο Σάβ­βατο στα Ιεροσόλυμα.

