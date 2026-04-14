ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: «Ο πρωθυπουργός να τον αποπέμψει στα επόμενα λεπτά»

Η τηλεοπτική συνέντευξη του υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη στον τηλεοπτικό σταθμό Open, όπου παρουσίασε τον τίτλο σπουδών του από το κολλέγιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης, φαίνεται πως προκάλεσε περισσότερες αντιδράσεις.



Λίγες ώρες μετά την πρωινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα, η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε με ακόμη σκληρότερη γλώσσα, απαιτώντας την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη και μάλιστα «εντός των επόμενων λεπτών».



«Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού», αναφέρει η ανακοίνωση, σχολιάζοντας ότι «προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά εκτέθηκε χειρότερα».



«Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση. Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά …προσωπικότητα», αναφέρει επί της ουσίας της υπόθεσης το ΠΑΣΟΚ, και καταλήγει:



«Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλο δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο».