Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια

Το 1987 έκανα μία συνειδητή επιλογή, σε ηλικία 18 ετών, να σπουδάσω σε ένα κολέγιο, στο κολέγιο of the Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα κολέγια τότε στην Ελλάδα. Αποφοίτησα το 1992, αυτό είναι το πτυχίο μου, είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, απαντώντας στις φήμες για το αν έχει πτυχίο ή όχι.

Το πτυχίο που έδειξε ο Μακάριος Λαζαρίδης στον αέρα του Open

Το κολέγιο αυτό είχε πάρα πολλά buildings, πάρα πολλά κτήρια και πήγα χθες με τις κόρες μου, να το φωτογραφίσω, στη Λεωφόρο Αμαλίας, εκεί είναι ένα από τα κτήρια που είχε έδρα το κολέγιο, ένα άλλο, που σήμερα είναι νηπιαγωγείο, ένα άλλο είναι ναυτιλιακή εταιρεία, είπε μιλώντας στο OPEN, δείχνοντας και φωτογραφίες.

Ο κύριος Λαζαρίδης τόνισε πως ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα σπουδών, πολύ αυστηρό και πως δεν θα απολογηθεί για επιλογές ζωής που έκανε πριν από 40 χρόνια.

Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, που δεν ήταν αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών, είπε σχετικά με τον τότε διορισμό του. Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο νόμου του 1994, υπήρχαν περιπτώσεις ατόμων χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, που διορίζονταν σε αυτές τις θέσεις, με αποφάσεις πολιτικών.

Η αντιπολίτευση βάλει εναντίον μου γιατί έχω αποκαλύψει πολλά από τα σκάνδαλά τους, είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Δεν υπάρχει κανένα "μιλητό". Ο υπουργός μπορεί να λέει θέλω τον τάδε και η διοίκηση βρίσκει πώς να το κάνει», συνέχισε ο κ. Λαζαρίδης, απαντώντας στην ερώτηση «γιατί επέλεξαν εσάς;»: «Γιατί ήμουνα ωραίος! Με 25 χρόνια στη δημοσιογραφία, με ρωτάτε "γιατί" εμένα;».

Η αντιπολίτευση με στοχοποιεί γιατί τους ενοχλώ πολιτικά, πρόσθεσε στο τέλος της συζήτησης και εξήγησε πως εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου, δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί του, εδώ και δέκα ημέρες που έχει ανακινηθεί το θέμα.

«Έχω πραγματικά λυμένα τα ψυχολογικά μου προβλήματα. Προέρχομαι από μία πολύ φτωχή οικογένεια. Δεν γεννήθηκα για να γίνει βουλευτής ή υπουργός. Έχω γίνει δύο φορές βουλευτής, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην επανεκλεγώ», έληξε τη συνέντευξη.

