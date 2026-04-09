Λαζαρίδης: ΠΑΣΟΚ και υπόλοιπη αντιπολίτευση είπαν όχι στη στήριξη των κτηνοτρόφων

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για την καταψήφιση του άρθρου 51 του νομοσχεδίου που προέβλεπε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού.
  • Το άρθρο 51 περιλάμβανε οικονομική ενίσχυση για τους πληττόμενους κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης.
  • Η αντιπολίτευση απορρίπτει τα μέτρα, την ενίσχυση και την ευθύνη, σύμφωνα με τη δήλωση του υφυπουργού.
  • Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους και την περιφέρεια με όλα τα απαραίτητα μέτρα, ανεξάρτητα από τη συναίνεση της αντιπολίτευσης.
Snapshot powered by AI

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπολύει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, καταγγέλλοντας πως καταψήφισαν άρθρο νομοσχεδίου με έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κτηνοτρόφων της Μυτιλήνης.

Πρόκειται για το άρθρο 51 του νομοσχεδίου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

«Προκαλεί πραγματικά εντύπωση η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην τροπολογία που καταθέσαμε για τα έκτακτα μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού, αλλά και για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται" "Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της μειοψηφίας επέλεξαν να πουν "όχι". Όχι στα μέτρα, όχι στην ενίσχυση, όχι στην ευθύνη» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο κ. Λαζαρίδης.

Ολόκληρη η δήλωση του υφυπουργού:

«Προκαλεί πραγματικά εντύπωση η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην τροπολογία που καταθέσαμε για τα έκτακτα μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού, αλλά και για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται.

Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της μειοψηφίας επέλεξαν να πουν "όχι". Όχι στα μέτρα, όχι στην ενίσχυση, όχι στην ευθύνη.

Τελικά τι ακριβώς καταψήφισαν; Την προστασία της παραγωγής; Τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου; Τα μέτρα για τον περιορισμό των ζωονόσων;

Όταν οι περιστάσεις απαιτούν σοβαρότητα, κάποιοι επιλέγουν τον μικροκομματισμό και τη στείρα άρνηση.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει με σχέδιο και αποφασιστικότητα να βρίσκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και της περιφέρειας, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της παραγωγής και της δημόσιας υγείας, με ή χωρίς τη συναίνεσή τους».

Σχόλια
