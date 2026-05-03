Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ

Μόνιμο γίνεται το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για επιτυχόντες των Πανελληνίων από αγροτικές οικογένειες, με 2.106 δικαιούχους να λαμβάνουν φέτος επίδομα 1.000 ευρώ.

Υποψήφιοι μαθητές κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 

Σε μόνιμο μέτρο στήριξης μετατρέπεται η οικονομική επιβράβευση μαθητών που διακρίνονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις και προέρχονται από την ελληνική ύπαιθρο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, συνολικά 2.106 νέοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΑ για το 2026, με στόχο την ενίσχυση των νέων της περιφέρειας και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα, το οποίο είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το προηγούμενο διάστημα, επεκτείνεται πλέον σε εθνικό επίπεδο και αποκτά σταθερό χαρακτήρα. Έμφαση δίνεται σε μαθητές που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, διευρύνεται και το πλαίσιο των δικαιούχων, καθώς στο εξής στο πρόγραμμα εντάσσονται και μονογονεϊκές οικογένειες με πατέρα στην ύπαιθρο, στο πλαίσιο των ενισχύσεων για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το μέτρο ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη των νέων που επιλέγουν να σπουδάσουν, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων.

Η αναφορά Μητσοτάκη κατά την κυριακάτικη ανασκόπηση

«Από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

