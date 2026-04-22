Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν και πότε λήγουν τα μαθήματα - Αναλυτικό πρόγραμμα

Ξεκινούν στα τέλη Μαΐου οι Πανελλήνιες εξετάσεις για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Στιγμιότυπο απο τις Πανελλήνιες εξετάσεις

  • Οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ξεκινούν στα τέλη Μαΐου, με την πρώτη εξέταση να είναι η Νεοελληνική Γλώσσα στις 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.
  • Υπάρχουν δύο αργίες, η Πρωτομαγιά (1 Μαΐου) και η εορτή του Αγίου Πνεύματος (1 Ιουνίου), που προσφέρουν μικρά διαλείμματα πριν την τελική εξεταστική περίοδο.
  • Οι εξετάσεις διεξάγονται με κοινή ύλη και αυστηρούς κανόνες από τις 08:30 π.μ., με διάρκεια τρεις ώρες για κάθε μάθημα.
Οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, ενώ έχει ήδη «κλειδώσει» το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026, που ξεκινούν στα τέλη Μαΐου για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, με πλήρη εξεταστική περίοδο έως τα μέσα Ιουνίου.

Από τα μέσα Απριλίου έως και τη λήξη των μαθημάτων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατική επαναληπτική διδασκαλία, διαγωνίσματα και προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

Τα Λύκεια ολοκληρώνουν πρώτα τα μαθήματά τους, συνήθως γύρω στα τέλη Μαΐου (για τις μη πανελλαδικά εξεταζόμενες τάξεις Α’ και Β’), ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου, ενώ η Γ’ Λυκείου ολοκληρώνει νωρίτερα λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Τα Γυμνάσια ολοκληρώνουν τα μαθήματα επίσης προς τα τέλη Μαΐου ή στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου και ακολουθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για όλες τις τάξεις, μέσα στον Ιούνιο.

Στο ενδιάμεσο διάστημα, υπάρχουν δύο καθορισμένες αργίες – «ανάσες» ξεκούρασης. Η πρώτη είναι η Πρωτομαγιά (1 Μαΐου 2026) και η δεύτερη η εορτή του Αγίου Πνεύματος (1 Ιουνίου 2026), οι οποίες διαμορφώνουν τριήμερα και προσφέρουν μικρά διαλείμματα πριν την τελική εξεταστική περίοδο.

Πανελλήνιες 2026 - Το επίσημο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 έχει ήδη καθοριστεί και παραμένει σταθερό, όπως έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο του εθνικού εξεταστικού σχεδιασμού.

Για τα ΓΕΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, που αποτελεί την πρώτη και κοινή εξέταση για όλους τους υποψηφίους.

Ακολουθεί η εξεταστική διαδικασία στις αρχές Ιουνίου με βασικά μαθήματα προσανατολισμού όπως Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Ιστορία, Πληροφορική και Οικονομία, με την ολοκλήρωση να τοποθετείται στις 8 Ιουνίου 2026.

Για τα ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ ακολουθεί η εξέταση των Μαθηματικών (Άλγεβρα) στις αρχές Ιουνίου.

Στη συνέχεια, από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, διεξάγονται τα μαθήματα ειδικότητας, τα οποία διαφοροποιούνται ανά τομέα σπουδών, όπως Πληροφορική, Υγεία, Οικονομία, Ηλεκτρολογία και Ναυτιλιακά.

Το σύνολο των εξετάσεων πραγματοποιείται με ενιαίο πλαίσιο για όλους τους υποψηφίους, με κοινή εξεταστέα ύλη και αυστηρά καθορισμένους κανόνες διεξαγωγής.

Η έναρξη ορίζεται στις 08:30 π.μ., ενώ οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00 π.μ.. Η διάρκεια κάθε εξέτασης παραμένει στις τρεις ώρες, γεγονός που καθιστά την καλή διαχείριση χρόνου κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.

Novibet
