Σχολεία: Πότε ανοίγουν από το Πάσχα - Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

Ανοίγουν σε λίγες ημέρες τα σχολεία με τους μαθητές να ετοιμάζονται για επιστροφή στα θρανία τους μετά τις διακοπές του Πάσχα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Από όταν επιστρέψουν, μέχρι να κλείσουν τα σχολεία τον Ιούνιο, θα έχουν ακόμα δύο ευκαιρίες ανάπαυλας, η πρώτη την Παρασκευή 1 Μαΐου για την Πρωτομαγιά και η δεύτερη τη Δευτέρα 1η Ιουνίου που είναι του Αγίου Πνεύματος.

Το θετικό, πάντως, είναι ότι και στις δύο αργίες που απομένουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να καθίσουν τριήμερο.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλήνιες

Την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν φέτος οι Πανελλήνιες 2026 με πρώτο εξεταζόμενο το μάθημα γενικής παιδείας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Δεύτερη εξεταζόμενη ημέρα θα είναι η Τετάρτη 3 Ιουνίου, με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα εξεταστούν σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από 4 έως 15 Ιουνίου, όπως Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Ώρα έναρξης εξέτασης για τις Πανελλαδικές ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων και οι εξεταζόμενοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ., ενώ η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

