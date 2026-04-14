Πανελλήνιες 2026: Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Δείτε πίνακες

Snapshot Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Τα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 4 έως 15 Ιουνίου, ανάλογα με τον τομέα σπουδών.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται στις 08:30 π.μ. με διάρκεια κάθε μαθήματος 3 ώρες.

Έχουν ανακοινωθεί οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για όλα τα ΑΕΙ, ΑΕΑ, ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και άλλες σχολές.

Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής περιλαμβάνουν και ειδικά μαθήματα, μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν φέτος οι Πανελλήνιες 2026 με πρώτο εξεταζόμενο το μάθημα γενικής παιδείας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Δεύτερη εξεταζόμενη ημέρα θα είναι η Τετάρτη 3 Ιουνίου, με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα εξεταστούν σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από 4 έως 15 Ιουνίου, όπως Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Ώρα έναρξης εξέτασης για τις Πανελλαδικές ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων και οι εξεταζόμενοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ., ενώ η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες.

Οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Από το υπουργείο Παιδείας, έχουν ήδη ανακοινωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και εφεξής, για εισαγωγή στα ΑΕΙ, στις ΑΕΑ, στις σχολές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στη ΣΣΑΣ, στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις ΑΕΝ, στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις ΑΣΤΕ.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Διαβάστε επίσης