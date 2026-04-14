Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιούνιο - Πότε κάνουν «πρεμιέρα» οι εξετάσεις

Το τελευταίο κουδούνι για τα λύκεια θα χτυπήσει στις 15 Μαΐου 2026

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μαθητές και επιτηρητές προσέρχονται στις αίθουσες για τις πανελλήνιες εξετάσεις

Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το σχολικό έτος για τα λύκεια ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου 2026 και για τα γυμνάσια στις 27 Μαΐου 2026.
  • Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα Επαγγελματικά Λύκεια.
  • Οι προαγωγικές εξετάσεις για Α’ και Β’ λυκείου διεξάγονται από 18 Μαΐου έως 12 Ιουνίου, ενώ οι απολυτήριες της Γ’ λυκείου από 18 έως 25 Μαΐου.
  • Τα δημοτικά και νηπιαγωγεία κλείνουν στις 15 Ιουνίου 2026.
  • Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για ΤΕΦΑΑ πραγματοποιούνται από 16 έως 26 Ιουνίου 2026.
Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς μπαίνουν μαθητές και μαθήτριες σε γυμνάσια και λύκεια, μετά τις διακοπές του Πάσχα, καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες για την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το τελευταίο κουδούνι για τα λύκεια θα χτυπήσει στις 15 Μαΐου 2026, ενώ για τα γυμνάσια στις 27 Μαΐου. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε λύκεια και γυμνάσια

Για τα λύκεια, μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 15 Μαΐου, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου.

Οι μαθητές της Γ’ λυκείου θα δώσουν ενδοσχολικές (απολυτήριες) εξετάσεις από τις 18 έως τις 25 Μαΐου, με την έκδοση των αποτελεσμάτων να έχει οριστεί έως τις 27 Μαΐου.

Όσον αφορά τα γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου.

Πότε κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Πανελλαδικές 2026: Έναρξη και πρόγραμμα

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου.

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:44ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Το εξωφρενικό ποσό που κόστισε στη NASA η αποστολή στη Σελήνη

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η β' δόση στους δικαιούχους

06:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε «πέφτει» εφέτος η γιορτή

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές - Οι τελικές ημερομηνίες

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος καιρός με λασποβροχές και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη - Πού θα βρέξει

06:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιούνιο - Πότε κάνουν «πρεμιέρα» οι εξετάσεις

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

06:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και ο Μακάριος Λαζαρίδης, τα Χρηματιστήρια-καζίνο, η Εθνική, το ελληνικό γάλα και η Alpha

06:04ΥΓΕΙΑ

Μικροπλαστικά στον αέρα του σπιτιού μας: Πώς εκπέμπονται και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε

06:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα διάσταση απόψεων ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ για τις εκλογές στην Ουγγαρία

06:03ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι ψαράδες με την ανεξέλεγκτη αύξηση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες

06:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δύσκολη εξίσωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μάχη της Πέμπτης στη Βουλή για το κράτος δικαίου

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Δεκαδες τραυματίες και φέτος από κροτίδες και παράνομα πυροτεχνήματα - Τι πρέπει να αλλάξει

06:01ΚΟΣΜΟΣ

Ύποπτα στοιχήματα πριν από μεγάλες αμερικανικές αποφάσεις: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Ειδικός στο insider trading εξηγεί

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο προσκήνιο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Το Ιράν καταγγέλλει ως «κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας» τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών

05:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός σήμερα Τρίτη, 14 Απριλίου

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ

04:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αμερικανικό χτύπημα εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Δύο νεκροί

04:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν σε Μακρόν: Η Ε.Ε. να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βανς «λυπάται» για την ήττα Όρμπαν αλλά θα συνεργαστεί καλά με τον Μάγκιαρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

06:03ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι ψαράδες με την ανεξέλεγκτη αύξηση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο προσκήνιο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Το Ιράν καταγγέλλει ως «κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας» τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών

06:01ΚΟΣΜΟΣ

Ύποπτα στοιχήματα πριν από μεγάλες αμερικανικές αποφάσεις: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Ειδικός στο insider trading εξηγεί

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές - Οι τελικές ημερομηνίες

06:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα διάσταση απόψεων ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ για τις εκλογές στην Ουγγαρία

01:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων

06:04ΥΓΕΙΑ

Μικροπλαστικά στον αέρα του σπιτιού μας: Πώς εκπέμπονται και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοκ για τον Πέδρο Σάντσεθ, η σύζυγός του κατηγορείται για διαφθορά

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος καιρός με λασποβροχές και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη - Πού θα βρέξει

23:22ΚΟΣΜΟΣ

«Γιατί κανείς δεν μιλάει για τη φρίκη στο Σουδάν», αναρωτιέται και ο ΟΗΕ

06:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και ο Μακάριος Λαζαρίδης, τα Χρηματιστήρια-καζίνο, η Εθνική, το ελληνικό γάλα και η Alpha

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Πού αναμένονται λασποβροχές τα επόμενα 24ωρα

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο η «υπόθεση Πελικό» της Σουηδίας: Εξανάγκαζε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Δεκαδες τραυματίες και φέτος από κροτίδες και παράνομα πυροτεχνήματα - Τι πρέπει να αλλάξει

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στην 48χρονη influencer που συνελήφθη στο Κορωπί

06:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιούνιο - Πότε κάνουν «πρεμιέρα» οι εξετάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ