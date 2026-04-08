Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις - Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε τις εγκυκλίους των Πανελληνίων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, προς ενημέρωση επί του διαδικαστικού της υπόθεσης, οπότε και γνωστοποιήθηκαν οι ημερομηνίες εξαγωγής των μαθημάτων.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί για τις 08:30 το πρωί, αλλά οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00.

Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο θα διαρκέσει τέσσερις ώρες.

Ανακοινώθηκε, ακόμη, το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου.

Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων

Οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας) ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

