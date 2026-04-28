ΗΠΑ: Ιστορική ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο - «Δεν υπάρχει στενότερος σύμμαχος»

Britain's King Charles III speaks to a joint meeting of Congress in the House Chamber at the U.S. Capitol, Tuesday, April 28, 2026, in Washington. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας εκφώνησε σήμερα μια ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ο βρετανός μονάρχης καταδίκασε επίσης την πολιτική βία, στον απόηχο της εισβολής ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. «Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε τους λαούς μας από κάθε κακό», είπε ο βασιλιάς Κάρολος, συμπληρώνοντας: «Επιτρέψτε μου να τονίσω με ακλόνητη αποφασιστικότητα πως τέτοιες πράξεις βίας δεν θα έχουν ποτέ αποτέλεσμα».

Απηχώντας τα λόγια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία, ο βασιλιάς Κάρολος είπε πως «ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος».

Επισημαίνοντας πως διανύουμε μια «περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας», λόγω των ένοπλων συγκρούσεων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, τόνισε πως «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσει ένα έθνος μόνο του».

Ο Κάρολος κάλεσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να επιδείξουν την ίδια «ακλόνητη αποφασιστικότητα» που παρατηρήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξουν τον αγώνα της Ουκρανίας ώστε να διασφαλιστεί «μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είναι «σήμερα πιο σημαντική από ποτέ», υποστήριξε.

