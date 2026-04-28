Ο «Βασιλιάς» της Νέας Υόρκης θέλει και το Μπάκιγχαμ: Η άγνωστη συγγένεια Τραμπ με τον Κάρολο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί στη Δυτική Στοά με τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ της Βρετανίας, τη Βασίλισσα Καμίλα και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, πριν εισέλθουν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης.

Η «ειδική σχέση» μεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας φαίνεται πως αποκτά πλέον κυριολεκτική σημασία, καθώς μια αποκαλυπτική έρευνα για το γενεαλογικό δέντρο του Ντόναλντ Τραμπ τον φέρνει να μοιράζεται το ίδιο αίμα με τον Βασιλιά Κάρολο Γ'.

Με αυτό ακριβώς το επιχείρησμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το γνωστό του σκωπτικό ύφος δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει σχετικό δημοσίευμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πάντα ήθελα να ζήσω στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ!» έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με το βασιλικό ζεύγος άμεσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ιστορικός και γενεαλόγος Ρόμπερτ Μπάρετ, ο Τραμπ και ο Κάρολος είναι 15α ξαδέρφια. Η σύνδεση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς και οι δύο κατάγονται από μια ισχυρή μορφή της σκωτσέζικης ιστορίας, τον 3ο Κόμη του Λέννοξ, Τζον Στιούαρτ, ο οποίος έζησε τον 15ο αιώνα. Ο Λέννοξ ήταν δισέγγονος του Βασιλιά Ιακώβου Β' της Σκωτίας, γεγονός που τοποθετεί τον Αμερικανό Πρόεδρο απευθείας σε μια βασιλική γραμμή αίματος που διατρέχει αιώνες ευρωπαϊκής ιστορίας.

Το δέντρο που οδηγεί στον Λευκό Οίκο

Η διαδρομή από τους Σκωτσέζους ευγενείς μέχρι την 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης περνά μέσα από τις σκληρές συνθήκες των Χάιλαντς. Ενώ η γραμμή του Καρόλου συνεχίστηκε μέσω του Βασιλιά Ιακώβου Α' της Αγγλίας και του Οίκου των Ουίνδσορ, η πλευρά του Τραμπ ακολούθησε μια πιο ταπεινή αλλά εξίσου ανθεκτική πορεία. Η σύνδεση ξεκινά από τη Λαίδη Έλεν Στιούαρτ, κόρη του Κόμη του Λέννοξ, η οποία παντρεύτηκε στην οικογένεια Σάδερλαντ. Μέσα από διαδοχικές γενιές των οικογενειών Μακέι και Μακλάουντ, η γραμμή φτάνει στη μητέρα του Προέδρου Τραμπ, Μαίρη Αν Μακλάουντ.

Η Μαίρη Αν έφυγε από το νησί Λιούις της Σκωτίας το 1930 για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη στην Αμερική, μεταφέροντας μαζί της, ίσως εν αγνοία της, τα γονίδια της δυναστείας των Στιούαρτ. Κι όμως, αυτή η κληρονομιά εξηγεί ίσως τη διαχρονική γοητεία που ασκεί η μοναρχία στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο Πρόεδρος ανέπτυξε μια ιδιαίτερη χημεία με την εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ, την οποία χαρακτήριζε «φανταστική γυναίκα», ενώ η πρόσφατη υποδοχή του Καρόλου στον Λευκό Οίκο έγινε σε κλίμα που θύμιζε οικογενειακή συγκέντρωση.

Μετά το Μπάκιγχαμ η Γροιλανδία;

Πέρα από τη Βρετανία, η έρευνα δείχνει ότι ο Τραμπ συνδέεται γενεαλογικά και με τους βασιλικούς οίκους της Δανίας και της Σουηδίας. Αυτό δίνει μια νέα διάσταση στις παλαιότερες δηλώσεις του για τη Γροιλανδία, και δεν αποκλείεται ένα χιουμοριστικό επιχείρημα όπως αυτό για το Μπάκιγχαμ να πέσει στο τραπέζι και για την... Γροιλανδία.

