Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημη η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει επίσημα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «Μερένχες» να ανακοινώνουν τη συμφωνία τους με τον Πορτογάλο τεχνικό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Αρμπελόα, η διοίκηση της ομάδας άναψε το «πράσινο φως» για τη δεύτερη θητεία του Special One στον πάγκο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης, που συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου, υπό την προεδρία του Φλορεντίνο Πέρεθ, συμφώνησε να διορίσει τον Ζοζέ Μουρίνιο ως προπονητή της πρώτης ομάδας για τις επόμενες τρεις σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο θα ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 13 Ιουλίου, την ημέρα που ξεκινά η προετοιμασία».