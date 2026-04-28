Η viral θεωρία συνωμοσίας για την επίθεση στο δείπνο Τραμπ: Συνδέει τον ύποπτο με ταξίδι στον χρόνο

Snapshot Μία ανάρτηση στο X από τον Δεκέμβριο του 2023 ανέφερε το όνομα «Cole Allen», που είναι το όνομα του υπόπτου για την επίθεση στο δείπνο Τραμπ, προκαλώντας θεωρίες συνωμοσίας για ταξίδι στον χρόνο.

Ο λογαριασμός «Henry Martinez», από όπου προήλθε η ανάρτηση, ήταν αδρανής μέχρι την ημέρα της επίθεσης και απέκτησε πάνω από 23.000 ακόλουθους μετά την αποκάλυψη.

Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι η ανάρτηση είναι αυθεντική και ο λογαριασμός δεν φαίνεται να έχει χακαριστεί.

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπόπτου Cole Allen, που ήταν ασκούμενος στη NASA, και ενός μηχανικού αεροδιαστημικής με το όνομα Henry Martinez που συνεργάστηκε με τη NASA το 2014.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ του ενόπλου και του μηχανικού της Lockheed Martin ή την πραγματικότητα του «ταξιδιού στον χρόνο».

Οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας ανακάλυψαν μία νέα μετά την επίθεση ενόπλου έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ παρέθετε δείπνο στους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον το βράδυ του Σαββάτου, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Πρόκειται ίσως για την πιο περίεργη, από όλες όσες διακινηθήκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς συνδέει τον ύποπτο Κόουλ Άλεν με το ταξίδι στο χρόνο.

Η απίθανη αυτή θεωρία, ξεκίνησε όταν οι χρήστες εντόπισαν μία μυστηριώδη - και μοναδική - ανάρτηση σε έναν φαινομενικά αδρανή λογαριασμό του X που χρονολογείται από τις 21 Δεκεμβρίου του 2023.

Από τον λογαριασμό με το όνομα «Henry Martinez» η ανάρτηση απλά αναφέρει το όνομα «Cole Allen». Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το όνομα του υπόπτου που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο Χίλτον της Ουάσιγκτον.

Οι ντετέκτιβ του Διαδικτύου έκτοτε αναζητούν τον μυστηριώδη Henry Martinez, αν συνδέεται με τον σκοπευτή και πώς προέβλεψε τι θα συνέβαινε 28 μήνες αργότερα.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι χρήστες διχάστηκαν. Κάποιοι τάχθηκαν χωρίς επιφυλάξεις υπέρ του «Ταξιδιού στον Χρόνο», άλλοι πιο σκεπτικιστές έκαναν λόγο απλά για σύμπτωση.

Η ανάρτηση, σύμφωνα με ειδικούς που συμβουλεύτηκε η Daily Mail είναι αυθεντική, ενώ αποκλείεται να χακαρίστηκε ο λογαριασμός.

Σύμφωνα με τα αρχεία κοινωνικής ασφάλισης και τα στοιχεία της απογραφής, το όνομα Cole ήταν στην πραγματικότητα ένα ασυνήθιστο μικρό όνομα στις ΗΠΑ, κατατάσσοντας κάτω από τα κορυφαία 150 ονόματα για αγόρια. Ωστόσο, το Άλεν είναι ένα από τα πιο κοινά επώνυμα της χώρας, που βρίσκεται κοντά στα 30 κορυφαία οικογενειακά ονόματα στην Αμερική.

Αυτή η ύποπτη σύμπτωση ενισχύθηκε στη συνέχεια από τους αλγόριθμους αναζήτησης που ενσωματώθηκαν στο X, οι οποίοι ταίριαξαν το όνομα του Άλεν με την παλιά ανάρτηση και το έδειξαν σε χιλιάδες, και πιθανώς εκατομμύρια, ανθρώπους που προσπαθούσαν να βρουν τον 31χρονο στο διαδίκτυο.

Από τότε που ανακαλύφθηκε ο λογαριασμός «Henry Martinez» το Σαββατοκύριακο, η αδρανής σελίδα έχει αποκτήσει πάνω από 23,000 ακόλουθους και η εν λόγω ανάρτηση έχει προβληθεί 54 εκατομμύρια φορές, παρόλο που ο λογαριασμός δεν έχει καμία άλλη ανάρτηση.

Αλλά οι «συνωμότες» δεν σταματούν εκεί. Επισημαίνουν την ανατριχιαστική σχέση μεταξύ του Άλεν και ενός πραγματικού προσώπου που ονομάζεται Henry Martinez.

Αποκαλύφθηκε ότι ο Άλεν ήταν ασκούμενος στο Jet Propulsion Lab της NASA στην Καλιφόρνια το καλοκαίρι του 2014. Την ίδια χρονιά, η NASA κυκλοφόρησε μια ερευνητική εργασία για το διαστημόπλοιο Orion, που πρόσφατα ταξίδεψε στο φεγγάρι, γραμμένο από τον μηχανικό αεροδιαστημικής Henry Martinez.

Όσοι εξέταζαν εξονυχιστικά τον λογαριασμό mystery X παρατήρησαν επίσης ότι το φόντο του προφίλ εμφάνιζε την ίδια 3D εικόνα που χρησιμοποιείται από έναν ιστότοπο που ονομάζεται Time Machine.

Παρά τους άγριους ισχυρισμούς περί ταξιδιού στον Χρόνο, το Time Machine είναι στην πραγματικότητα ο επίσημος ιστότοπος για ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά.

Όσον αφορά στους ισχυρισμούς, κανένα στοιχείο δεν επιβεβαιώνει τη σύνδεση του ενόπλου με τον μηχανικό της Lockheed Martin.

