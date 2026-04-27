«Στημένη» η επίθεση, ο δράστης πέθανε:Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για το δείπνο στην Ουάσινγκτον

Σχεδόν αμέσως μόλις αναφέρθηκαν πυροβολισμοί από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από θεωρίες συνωμοσίας και κατηγορίες για την επίθεση. Σε ένα συνηθισμένο πλέον φαινόμενο μετά από τέτοια περιστατικά, εξέχοντες influencer γέμισαν το κενό πληροφοριών με εικασίες σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν την προσοχή και τους ακολούθους τους. Τα ψεύδη, οι φήμες και οι εικασίες έχει επισκιάσει πολλές έκτακτες ειδήσεις τα τελευταία χρόνια, όπως οι προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του προέδρου Τραμπ και η σύλληψης του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο

«Σκηνοθετημένη» επίθεση

Αυτή τη φορά, χρήστες από όλο το πολιτικό φάσμα συμμετείχαν στο χάος σε πλατφόρμες όπως το X, το Facebook και το TikTok. Ορισμένοι από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι η επίθεση ήταν «σκηνοθετημένη», υπονοώντας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι ήταν μέρος μιας φαινομενικής πλεκτάνης του Τραμπ ή του περιβάλλοντός του για να αποσπάσουν την προσοχή από τα κακά ποσοστά δημοσκοπήσεων ή τον πόλεμο με το Ιράν.

⛔️The Final Conclusion ‼️



⛔️ The White House Correspondants dinner was a staged media event‼️ pic.twitter.com/hUixnSJUkl — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) April 26, 2026

Ο όρος «σκηνοθετημένο» εκτοξεύτηκε σε περισσότερες από 300.000 αναρτήσεις στο X μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με στοιχεία του TweetBinder, μιας εταιρείας ανάλυσης κοινωνικών μέσων που ανήκει στην Audiense. Τουλάχιστον μερικές από αυτές τις αναρτήσεις διέψευσαν την ιδέα ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη.

Άλλοι χρήστες έσπευσαν να αποδώσουν ευθύνες, συνδέοντας τον δράστη με ισραηλινούς σκοπούς χωρίς αποδείξεις και χρησιμοποιώντας εικόνες που προφανώς χειραγωγήθηκαν με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους. Το RT, ένα ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι, ενίσχυσε ορισμένους από αυτούς τους ισχυρισμούς στο X.

Fox News abruptly cut off one of its reporters after he appeared to suggest that the shooting at the White House Correspondents’ Association event may have been staged and pre‑planned. Fox News is widely considered a network favored by Donald Trump. pic.twitter.com/YON7xThbpM — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 26, 2026

«Το αποτέλεσμα είναι μια σχεδόν άμεση διαδικτυακή δωρεάν διαδικτυακή αποκάλυψη μίας αλήθειας για όλους, η οποία εκτυλίσσεται σε λίγα δευτερόλεπτα και λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση των ειδήσεων για μια επίθεση και συνεχίζεται για μέρες και εβδομάδες, ακόμη και όταν η αλήθεια συχνά παραμένει ασαφής. Σχεδόν δύο χρόνια μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ σε μια συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, για παράδειγμα, πολλές πηγές συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι το γεγονός ήταν στημένο, παρόλο που δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν» γράφουν οι New York Times.

«Οι άνθρωποι αναδιαμορφώνουν την πραγματικότητα με βάση αυτό που θέλουν να είναι αληθινό ή όχι», δήλωσε ο Κλιφ Λάμπε, καθηγητής και αναπληρωτής κοσμήτορας ακαδημαϊκών υποθέσεων στη Σχολή Πληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. «Δεν αναζητούν καλές πληροφορίες, αναζητούν επιβεβαιωτικές πληροφορίες και συχνά εμβαθύνουν πολύ βαθιά σε μια τρύπα κουνελιού (σσ: από τις Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων») με φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, μικροφωτογραφίες του προσώπου του προέδρου, κ.λπ.».

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος έχει συμμετάσχει πιο ενεργά στο διαδίκτυο από προηγούμενους ηγέτες, κινητοποιώντας τους υποστηρικτές του να δημοσιεύουν για τα γεγονότα και υποδαυλίζοντας τις φλόγες της συνωμοσιολογικής σκέψης. Μετά την επίθεση το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η δοκιμασία θα πρέπει να υποστηρίξει την προσπάθειά του να χτίσει μια επιχρυσωμένη αίθουσα χορού στο χώρο του Λευκού Οίκου. Δεκάδες δεξιοί influencers έλαβαν υπόψη το μήνυμα, κοινοποιώντας αναρτήσεις που ανέφεραν ότι η σχεδιαζόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ ήταν μια επείγουσα απαραίτητη προσθήκη στα μέτρα ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Το δείπνο σημειωτέον πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

«Σκοτώθηκε ο δράστης»

Μεταξύ των πιο κοινοποιημένων αναρτήσεων στο διαδίκτυο το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή ήταν ισχυρισμοί ότι ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου - στην πραγματικότητα, συνελήφθη - μαζί με εικασίες σχετικά με τα κίνητρα και τις πολιτικές του συμμαχίες. Αφού ορισμένες από τις αναρτήσεις κέρδισαν εκατομμύρια προβολές, οι συντάκτες μερικές φορές δημοσίευσαν διορθώσεις που κατέστησαν σαφές ότι ο δράστης δεν σκοτώθηκε, αλλά αυτές έλαβαν μόνο ένα κλάσμα των προβολών. «Οι φήμες διαδίδονται πολύ γρήγορα και συχνά χρειάζεται πολύς χρόνος για να διορθωθούν αυτά τα λάθη», είπε ο Δρ. Λάμπε.

Οι influencer έχουν κίνητρο να δημοσιεύουν εικασίες και φήμες, ακόμη και αν δεν τις πιστεύουν: Η προσοχή που συγκεντρώνουν μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση ακολούθων και, σε πλατφόρμες κατανομής εσόδων όπως το X, μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερες πληρωμές. Για παράδειγμα, ο Mario Nawfal, ένας διαδικτυακός influencer που έχει προωθήσει στο παρελθόν ρωσικά επιχειρήματα, δημοσίευσε την Κυριακή μια συλλογή αβάσιμων θεωριών στο X και στη συνέχεια αμέσως μετά δήλωσε οτι δεν τις πιστεύει. «Η θέση μου: Δεν πιστεύω καμία από τις θεωρίες, σίγουρα δεν νομίζω ότι ήταν στημένη», έγραψε στο τέλος της ανάρτησης, η οποία έλαβε περισσότερες από 300.000 προβολές.

The Most Powerful Country ?

The Most Powerful President ?

FBI, CIA, Gadgets, Security Intelligence and Systems….

And Shots Fired During Presidents Dinner At The Hilton ? Staged ??



The suspect identified in the recent attack at the White House Correspondents' Dinner on… pic.twitter.com/WHgQjHDCIz — Augadh (@AugadhBhudeva) April 26, 2026

Ένα απόσπασμα από το Fox News που διαδόθηκε ευρέως την Κυριακή περιείχε μια τηλεφωνική συνέντευξη με την Aishah Hasnie, ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το δίκτυο, η οποία είχε παραστεί στο δείπνο. Η κλήση της έπεσε κάποια στιγμή, οδηγώντας ορισμένους χρήστες να ισχυριστούν ότι το δίκτυο είχε σκόπιμα αποκρύψει την ιστορία της. Αργότερα διευκρίνισε σε μια ανάρτηση στο X ότι υπήρχε ελάχιστο σήμα στην αίθουσα χορού από όπου τηλεφωνούσε.

«Η αποκάλυψη της αλήθειας και η διαπίστωση γεγονότων και αξιόπιστων πληροφοριών απαιτεί χρόνο», δήλωσε η Amanda Crawford, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, η οποία έχει μελετήσει την κάλυψη των μαζικών πυροβολισμών και των θεωριών συνωμοσίας από τα μέσα ενημέρωσης. «Αλλά το κοινό μας δεν έχει πραγματικά τέτοια υπομονή. Έτσι, βλέπεις αμέσως αφηγήσεις που έχουν ως στόχο να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέλουν να μάθουν οι άνθρωποι, συχνά βασιζόμενες στις προκαταλήψεις των ανθρώπων που τις μοιράζονται».

Διαβάστε επίσης