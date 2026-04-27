Eπίθεση στην Ουάσινγκτον: Ο μυστηριώδης άνδρας που έβαλε το σώμα του ασπίδα για να σώσει τον Τραμπ

Snapshot Άγνωστος άνδρας, πιθανώς πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, στάθηκε μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιώντας το σώμα του ως ασπίδα κατά την επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο 31χρονος Κόουλ Άλεν συνελήφθη μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών, φέρεται οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια.

Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβολήθηκε αλλά σώθηκε χάρη στο ελεξίσφαιρο γιλέκο του, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

Το περιστατικό συνέβη στο ίδιο ξενοδοχείο όπου έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, προκαλώντας ιστορικούς παραλληλισμούς.

Ο ύποπτος είχε γράψει ένα ανησυχητικό μανιφέστο πριν την επίθεση, που οδήγησε τον αδελφό του να ειδοποιήσει την αστυνομία, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα το δείπνο.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για έναν αφανή ήρωα, ο οποίος κινήθηκε μπροστά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μόλις σήμανε συναγερμός για πυροβολισμούς στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου . Σε ένα δραματικό βίντεο που έχει γίνει viral, ο άνδρας - του οποίου η ταυτότητα είναι προς το παρόν άγνωστη, αλλά πιθανότατα είναι πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας - εθεάθη να αντιδρά με αστραπιαία ταχύτητα.

Καθώς οι πρώτοι πυροβολισμοί αντηχούσαν στο υπόγειο λόμπι του Washington Hilton, ο άνδρας δεν έσκυψε. Αντίθετα, όρμησε προς τον Τραμπ, χρησιμοποιώντας το ίδιο του το σώμα ως ανθρώπινη ασπίδα για να εμποδίσει τον πρόεδρο να πεθάνει ή να τραυματιστεί από πιθανά πυρά. Ένα κοκκώδες στιγμιότυπο από το βίντεο έδειχνε τον άνδρα να πηδάει στη σκηνή, καλύπτοντας τον πρόεδρο καθώς τον οδηγούσαν προς την έξοδο από τα παρασκήνια.

Ο ύποπτος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τις αρχές ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, φέρεται να εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Συνελήφθη από πράκτορες μετά από μια σύντομη αλλά τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών στο λόμπι του ξενοδοχείου.

Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση κατά τη διάρκεια της συμπλοκής σώμα με σώμα. Σε αυτό που πολλοί αποκαλούν θαύμα, η σφαίρα ακινητοποιήθηκε από το ελεξίσφαιρο γιλέκο του. Ο πρόεδρος Τραμπ αργότερα επαίνεσε το θάρρος του αξιωματικού, δηλώνοντας από τον Λευκό Οίκο: «Πυροβολήθηκε από πολύ κοντινή απόσταση με ένα πολύ ισχυρό όπλο και το γιλέκο έκανε τη δουλειά του». «Μόλις μίλησα με τον αξιωματικό και είναι μια χαρά.»

Η αίθουσα χορού, γεμάτη με τους κορυφαίους δημοσιογράφους της χώρας, διασημότητες του Χόλιγουντ και μέλη του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μετατράπηκε σε σκηνικό καθαρού πανδαιμονίου. Το βίντεο δείχνει τους καλεσμένους με σμόκιν και βραδινά φορέματα να κουλουριάζονται κάτω από τραπέζια, καθώς η Μυστική Υπηρεσία περιπολεί την αίθουσα χορού.

Το περιστατικό συνέβη στο ίδιο ξενοδοχείο όπου βρισκόταν ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν, όταν έγινε η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στις 30 Μαρτίου του 1981, μόλις 69 μέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντα του ως ο 40ός πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο ιστορικός παραλληλισμός δεν πέρασε απαρατήρητος από τους παρευρισκόμενους. Όπως ακριβώς ο πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών Τιμ ΜακΚάρθι, ο πράκτορας που δέχτηκε σφαίρα για τον Ρίγκαν πριν από 45 χρόνια, ο χθεσινός «ήρωας πράκτορας» γιορτάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το «εξαιρετικό θάρρος» του.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο ετήσιο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Washington Hilton AP//Tom Brenner

Ο Τραμπ, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, απευθύνθηκε στο έθνος μόλις δύο ώρες αργότερα. «Όταν έχεις επιρροή, σε κυνηγούν», είπε προκλητικά. «Φαίνεται να πιστεύουν ότι ήταν μοναχικός λύκος. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να καταλάβει την κοινωνία μας». Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το δείπνο θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών, υποσχόμενος μια εκδήλωση «μεγαλύτερη και καλύτερη».

Αλλά προς το παρόν, η Ουάσινγκτον παραμένει σε υψηλό επίπεδο συναγερμού καθώς αντιμετωπίζει μια ακόμη απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου. Η οικογένεια του υπόπτου που εισέβαλε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έχει έκτοτε αποκαλύψει τις προηγούμενες ριζοσπαστικές δηλώσεις του και τα σχέδιά του να «διορθώσει» τον κόσμο, καθώς αποκαλύφθηκε το μανιφέστο του.

Οι αρχές ανακάλυψαν τώρα ότι ο Άλεν έγραψε ένα ανατριχιαστικό μανιφέστο πριν φτάσει στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου παρουσιαζόταν το δείπνο. Μέλη της οικογένειας του Άλεν δήλωσαν στις αρχές ότι τους είχε στείλει μερικά από τα ανησυχητικά γραπτά του πριν από την επίθεση, κάτι που ώθησε τον αδελφό του να ειδοποιήσει την αστυνομία. Τα γραπτά δεν ανέφεραν συγκεκριμένα το δείπνο του Σαββάτου, ανέφερε το CBS News .

