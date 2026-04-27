Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Αναποκριτές που ήταν στο δείπνο του Τραμπ περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές της επίθεσης
Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ εγείρει η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, όπως περιγράφει στο ΕΡΤnews ο ανταποκριτής της La Stampa, Αλμπέρτο Σιμόνι, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο και έζησε από κοντά τα δραματικά δευτερόλεπτα.

Ο δράστης συνελήφθη πριν καταφέρει να εισέλθει στην κεντρική αίθουσα, αποτρέποντας ένα πιθανό μακελειό. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από το τελευταίο σημείο ελέγχου ασφαλείας, γεγονός που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα κενά στην περίμετρο προστασίας του προέδρου.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι βρισκόταν κοντά στην είσοδο, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ακινητοποιήθηκε ο δράστης. «Άκουσα τέσσερις δυνατούς πυροβολισμούς και προσπάθησα να κρυφτώ πίσω από μια κολώνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επικράτησε πανικός, με παρευρισκόμενους να αναζητούν καταφύγιο κάτω από τραπέζια και πίσω από καρέκλες.

Οι άνδρες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών αντέδρασαν άμεσα, εισβάλλοντας στην αίθουσα και απομακρύνοντας τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε ασφαλές σημείο. Το περιστατικό διήρκεσε περίπου ενάμιση λεπτό, το οποίο, όπως σημείωσε, «έμοιαζε με αιωνιότητα», καθώς κανείς δεν γνώριζε αν ο δράστης είχε εξουδετερωθεί ή αν υπήρχε μεγαλύτερη απειλή.

Η ψυχολογική φόρτιση ήταν έντονη, με πολλούς παρευρισκόμενους να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. «Άνθρωποι έκλαιγαν, ενώ όλοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με φίλους και συναδέλφους για να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλείς», σημείωσε.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης φέρεται να ήταν βαριά οπλισμένος, έχοντας στην κατοχή του πιστόλι, καραμπίνα και μαχαίρια, στοιχείο που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο στόχος ήταν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι σχεδιαζόταν επίθεση μεγάλης κλίμακας.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα κενά ασφαλείας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, ιδιαίτερα μετά από προηγούμενα συμβάντα, όπως ο τραυματισμός του σε προεκλογική εκδήλωση στην Πενσυλβάνια πριν από δύο χρόνια. Το βασικό ερώτημα που τίθεται πλέον είναι κατά πόσο η υφιστάμενη περίμετρος προστασίας είναι επαρκής, ειδικά σε εκδηλώσεις με ευρεία συμμετοχή κοινού.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή, ήδη στους κόλπους των αμερικανικών αρχών έχει ξεκινήσει συζήτηση για αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Όσον αφορά την ταυτότητα του δράστη, πρόκειται για έναν 31χρονο μηχανικό από την Καλιφόρνια, με τις αρχές να ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που τον οδήγησαν στην ενέργεια αυτή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έδρασε μόνος.

Το περιστατικό αναδεικνύει, παράλληλα, τον βαθύ πολιτικό και κοινωνικό διχασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αλμπέρτο Σιμόνι να επισημαίνει ότι, αν και δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη σε πολιτικούς χώρους, η ένταση και η πόλωση δημιουργούν ένα εύφλεκτο περιβάλλον.

Στιγμές τρόμου κάτω από το τραπέζι: Η Ελίνα Σιράζ περιγράφει τη χαοτική εκκένωση και τα κενά ασφαλείας

Την ίδια εικόνα μετέφερε και η ανταποκρίτρια της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, η οποία καθόταν κοντά στην είσοδο της αίθουσας, δίπλα στον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ. Όπως περιγράφει, όλα εξελίχθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. «Ακούστηκαν τρεις έως πέντε δυνατοί θόρυβοι και αμέσως δεχθήκαμε εντολή να καλυφθούμε κάτω από το τραπέζι», σημειώνει.

Αρχικά, αρκετοί πίστεψαν πως επρόκειτο για κάποιον θόρυβο από την ορχήστρα ή ατύχημα στην αίθουσα. Ωστόσο, η αντίδραση των αρχών αποκάλυψε γρήγορα τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Βρεθήκαμε αγκαλιασμένοι στο πάτωμα, χωρίς να γνωρίζουμε αν ο δράστης βρίσκεται κοντά μας», περιγράφει, υπογραμμίζοντας το κλίμα τρόμου που επικράτησε.

Η ίδια τονίζει ότι ως δημοσιογράφος προσπαθούσε να καταγράψει τα γεγονότα, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούσε για την ασφάλειά της. «Έστειλα μήνυμα στον σύζυγό μου ότι τον αγαπώ, πιστεύοντας πως ίσως υπάρχει ένοπλος στον χώρο», αναφέρει, περιγράφοντας μια «εξωπραγματική» εμπειρία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για ελλιπή μέτρα ασφαλείας, καθώς, όπως σημειώνει η ίδια, η είσοδος στην αίθουσα γινόταν με επίδειξη πρόσκλησης, χωρίς αυστηρή ταυτοποίηση. «Δεν ένιωσα ότι το επίπεδο ασφαλείας ήταν το κατάλληλο για μια εκδήλωση με την παρουσία του προέδρου», επισημαίνει.

Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για το γεγονός ότι ο δράστης φέρεται να ήταν φιλοξενούμενος του ξενοδοχείου, ενώ στον χώρο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες. «Αν κάποιος μπορεί να μπει με όπλο, τότε τι άλλο είναι δυνατό;» διερωτήθηκε.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο στόχος να ήταν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που θεωρείται το πιθανότερο σενάριο και από κυβερνητικούς αξιωματούχους. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες επιθέσεις εναντίον του, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλειά του σε δημόσιες εμφανίσεις.

Τζον Γκίζι: Οι πυροβολισμοί μας εξέπληξαν όλους – Ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε θέμα ασφαλείας στο εν λόγω δείπνο

Πρωτοφανές περιστατικό για τον θεσμό του δείπνου ανταποκριτών του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση ο ανταποκριτής του Newsmax, Τζον Γκίζι, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά από την καθιέρωσή του, το 1924, καταγράφεται τόσο σοβαρή παραβίαση ασφάλειας.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤNews, ο δράστης ήταν φιλοξενούμενος του ξενοδοχείου και έφερε πολλαπλό οπλισμό, τόσο πυροβόλα όπλα όσο και μαχαίρια. Παρά τα αυστηρά, θεωρητικά, μέτρα, κατάφερε να περάσει από ανιχνευτές μετάλλων και ελέγχους ασφαλείας, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από την αίθουσα όπου βρίσκονταν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και περισσότεροι από 1.000 καλεσμένοι.

«Ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και αρχικά πιστέψαμε ότι οι μυστικές υπηρεσίες τον είχαν εξουδετερώσει», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι τελικά ο δράστης συνελήφθη στην είσοδο της αίθουσας από τις μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την αστυνομία της Ουάσινγκτον.

Το σοκ ήταν εμφανές στους παρευρισκόμενους, με τον ίδιο να περιγράφει σκηνές σύγχυσης: εκατοντάδες δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί, κρατώντας τα κινητά τους τηλέφωνα και αναζητώντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ενώ η εκδήλωση διακόπηκε και ο χώρος εκκενώθηκε σταδιακά.

Ο Τζον Γκίζι υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τρίτη απόπειρα κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας. «Βρέθηκε εξαιρετικά κοντά στον στόχο του και αυτό από μόνο του εγείρει σοβαρά ερωτήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη βαριά ιστορική φόρτιση του χώρου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το ίδιο ξενοδοχείο όπου, στις 31 Μαρτίου 1981, σημειώθηκε η απόπειρα δολοφονίας κατά του τότε προέδρου Ρόναλντ Ρήγκαν. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο φιλοξενεί επί δεκαετίες το δείπνο ανταποκριτών, αποτελώντας τον μοναδικό χώρο στην Ουάσινγκτον που μπορεί να υποδεχθεί περισσότερους από 1.000 καλεσμένους.

Παρά τα ερωτήματα που τίθενται για πιθανή αλλαγή τοποθεσίας, ο ίδιος εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, λόγω έλλειψης αντίστοιχων υποδομών. Ωστόσο, η ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας θεωρείται πλέον επιτακτική.

«Πέρασα τον έλεγχο απλώς δείχνοντας την πρόσκλησή μου και οι διαδικασίες έμοιαζαν βιαστικές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εικόνα αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για χαλαρή επιτήρηση.

Κλείνοντας, τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται έντονη συζήτηση γύρω από το πώς κατέστη δυνατό να συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. «Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», κατέληξε, συνοψίζοντας το κλίμα που επικρατεί μετά την πρωτοφανή αυτή επίθεση.

