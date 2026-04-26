«Μισεί τους χριστιανούς, είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο» - Νέες αποκαλύψεις Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι ο ύποπτος που συνελήφθη αφότου προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα "πολύ αντιχριστιανικό" μανιφέστο. "Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς", δήλωσε.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο "προφανώς πολύ διαταραγμένο".

Στην εκδήλωση παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Το «μανιφέστο» του δράστη

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, το μανιφέστο του δράστη ανέφερε:

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι το άτομο που υπέστη βιασμό σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ο μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε το παιδί που λιμοκτονεί, ούτε η έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν "κάποιος άλλος" καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες (λιγότερη διείσδυση στους τοίχους).

Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι "επέλεξαν" να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, άρα είναι συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον περιέγραψε σε ανάρτησή της στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία έκανε λόγο για ένα «τρελό άτομο» που ήθελε να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια διασκεδαστική βραδιά στο δείπνο των Ανταποκριτών WHCA, με τον Πρόεδρο Τραμπ να λέει αστεία και να γιορτάζει την ελευθερία του λόγου, υφαρπάχθηκε από έναν διεφθαρμένο τρελό άτομο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ», έγραψε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Και συνέχισε: «Ήμουν μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία στα παρασκήνια, αφού μας οδήγησε γρήγορα σε ασφαλές μέρος η Μυστική Υπηρεσία. Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πραγματικά ατρόμητος, αλλά όπως είπε χθες το βράδυ, αυτή η πολιτική βία πρέπει να σταματήσει».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου που την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα βρίσκεται σε άδεια μητρότητας καθώς ετοιμάζεται να γεννήσει το δεύτερο παιδί της, χρειάστηκε να φυγαδευτεί από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Ευχαριστώ τις αρχές επιβολής του νόμου που μας κράτησαν όλους ασφαλείς, συμπεριλαμβανομένου του γενναίου πράκτορα που δέχτηκε μια σφαίρα στο στήθος και αμέσως κινήθηκε για να εξουδετερώσει τον δράστη. Προσευχηθείτε για τη χώρα μας», κατέληξε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Τι γνωρίζουμε για τον δράστη

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου εργαζόταν ως δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών στη Νότια Καλιφόρνια.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, ο οποίος κατοικεί στο Τόρανς, προάστιο του Λος Άντζελες, έχει ταυτοποιηθεί από τις αμερικανικές αρχές ως ο ένοπλος που εξουδετερώθηκε κοντά στον χώρο του δείπνου όπου είχαν συγκεντρωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο Άλεν αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου και ένα αδίκημα επίθεσης κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου με χρήση επικίνδυνου όπλου, σύμφωνα με την εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, η οποία δεν τον κατονόμασε δημοσίως.

«Αυτό το άτομο είχε την πρόθεση να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά και όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες», δήλωσε η Πίρο.

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα και τη φωτογραφία του Άλεν τον περιέγραφε ως καθηγητή μερικής απασχόλησης στην εταιρεία C2 Education, η οποία ειδικεύεται στην προετοιμασία για εξετάσεις και την παροχή ιδιωτικών μαθημάτων. Η C2 ανακήρυξε τον Άλεν «καθηγητή του μήνα» της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν συνεργάζεται με τις αρχές

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε πως πιστεύει ότι ο συλληφθείς για το περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς. Πρόσθεσε ότι ο δράστης ταξίδεψε με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε ότι ο 31χρονος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρό του και οι αρχές πιστεύουν ότι ο 31χρονος έδρασε μόνος. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στο σπίτι του δράστη προκειμένου να εντοπιστούν περισσότερα στοιχεία.

