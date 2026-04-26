«Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο στόχος της επίθεσης», λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump φαίνεται πως αποτελούσε τον βασικό στόχο της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Κυριακή ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας Todd Blanche.

Ο δράστης άνοιξε πυρ με καραμπίνα εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας σε σημείο ελέγχου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί. Ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Melania Trump απομακρύνθηκαν άμεσα από τον χώρο για λόγους ασφαλείας.

«Όλα δείχνουν ότι είχε ως στόχο πρόσωπα που εργάζονται στην κυβέρνηση, πιθανότατα και τον ίδιο τον πρόεδρο», δήλωσε ο Blanche σε συνέντευξή του στο NBC, υπογραμμίζοντας ότι ο ύποπτος φέρεται να ταξίδεψε από το Λος Άντζελες, μέσω Σικάγο, στην Ουάσιγκτον.

Ο δράστης αναμένεται να κατηγορηθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου, χρήση πυροβόλου όπλου και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει πιθανά κίνητρα ή διεθνείς διασυνδέσεις.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως ήταν ο άμεσος στόχος της επίθεσης, ενώ αποκάλυψε ότι ο πράκτορας σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας Anthony Guglielmi επιβεβαίωσε ότι ο τραυματίας έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το περιστατικό προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με ηγέτες να καταδικάζουν την επίθεση και να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Mark Rutte χαρακτήρισε το συμβάν «επίθεση κατά των ελεύθερων και ανοιχτών κοινωνιών».

Οι αμερικανικές Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για δράση «μοναχικού λύκου». Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως 31χρονος από την Καλιφόρνια, έφερε καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατάφερε να εισέλθει οπλισμένος στον χώρο της εκδήλωσης.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά σε περίπου 2.600 παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Πανικός επικράτησε στην αίθουσα, με καλεσμένους να καλύπτονται κάτω από τραπέζια και τις δυνάμεις ασφαλείας να απομακρύνουν εσπευσμένα τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο JD Vance και μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο και σε προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης στις ΗΠΑ.

