Ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον: Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του Τραμπ

Snapshot Ένοπλος άνδρας εισήλθε σε ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον όπου βρισταν ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλώντας ανησυχίες για τα μέτρα ασφαλείας της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ο δράστης, Κόουλ Τόμας Άλεν, είχε στην κατοχή του κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια, και αντάλλαξε πυροβολισμούς με τις αρχές πριν ακινητοποιηθεί.

Η ασφάλεια στο ξενοδοχείο κρίθηκε ανεπαρκής, καθώς υπήρχε μόνο ένα σημείο ελέγχου που δεν ήταν αυστηρό, ενώ το ξενοδοχείο συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά παρά την παρουσία υψηλών αξιωματούχων.

Ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη για την ολοκλήρωση της νέας, πιο ασφαλούς αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, που είναι προστατευμένη από drones και διαθέτει αλεξίσφαιρα τζάμια.

Ειδικοί ασφαλείας επισημαίνουν ότι η Μυστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σωστά, προστατεύοντας τον πρόεδρο και αποτρέποντας την είσοδο του δράστη στην αίθουσα δεξιώσεων.

Σοβαρά ερωτήματα για τους άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας εγείρονται μετά την ένοπλη επίθεση σε ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον όπου παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ για το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών.

Το κίνητρο και ο ακριβής στόχος του 31χρονου δράστη, Κόουλ Τόμας Άλεν, παραμένουν ασαφή. Ωστόσο παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το πώς ένας ένοπλος μπόρεσε να πλησιάσει τόσο κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας με το δάχτυλο στη σκανδάλη την ώρα που ενημερώθηκαν ότι υπήρχε ένοπλος στην αίθουσα. 25 Απριλίου 2026 AP





Αρχικά είναι το επίπεδο ελέγχων ασφαλείας που έπρεπε να περάσει κάποιος για να εισέλθει στο ξενοδοχείο που φιλοξενούσε μερικούς από τους πιο διακεκριμένους πολιτικούς, διπλωμάτες και δημοσιογράφους της Ουάσιγκτον.

Ο Γκάρι Ο'Ντόνογκου, επικεφαλής ανταποκριτής της BBC στη Βόρεια Αμερική, ο οποίος βρισκόταν στο δείπνο, δήλωσε ότι, ενώ οι δρόμοι γύρω από το Ξενοδοχείο Χίλτον παρέμειναν κλειστοί για ώρες, η ασφάλεια στον ίδιο τον χώρο «δεν ήταν ιδιαίτερα αυστηρή».

«Ο άνδρας στην είσοδο έριξε μόνο μια γρήγορη ματιά στο εισιτήριό μου από απόσταση περίπου δύο μέτρων», ανέφερε ο ανταποκριτής.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας αναλαμβάνουν να προστατεύσουν τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Σάββατο 25 Απριλίου 2026. AP

Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχχουν τον ύποπτο να ορμάει μέσα από ένα σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας που βρισκόταν στον όροφο πάνω από την αίθουσα δεξιώσεων. Οι αρχές ανέφεραν ότι είχε στην κατοχή του ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Αντάλλαξε πυροβολισμούς με τους αστυνομικούς πριν τον ακινητοποιήσουν. Ο Wolf Blitzer του CNN δήλωσε στο δίκτυο ότι είδε τον ύποπτο να πυροβολεί αρκετές φορές χρησιμοποιώντας ένα βαρύ όπλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε αργότερα μια φωτογραφία ενός άνδρα χωρίς πουκάμισο στο πάτωμα, με τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη και αστυνομικούς της Μυστικής Υπηρεσίας να στέκονται γύρω του.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε στο NBC News ότι φαινόταν να στοχεύει αξιωματούχους της κυβέρνησης, «πιθανώς συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου».

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Κόουλ Τόμας Άλεν ήταν επισκέπτης στο Χίλτον, το οποίο συνέχιζε να λειτουργεί ως ξενοδοχείο παρά το γεγονός ότι στο ίδιο κτίριο βρίσκονταν μερικοί από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο.

Μόνο ένα σημείο ελέγχου

Ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, Κιμ Ντάροκ, ο οποίος έχει παρευρεθεί σε δείπνα ανταποκριτών στο παρελθόν, επέκρινε τα μέτρα ασφαλείας.

«Αν βρισκόσουν εκεί [σ.σ. ως πελάτης του ξενοδοχείου] και είχες κακόβουλη πρόθεση να εισβάλεις σε αυτό το δείπνο, υπήρχε μόνο ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας που έπρεπε να περάσεις… και μετά βρισκόσουν στην αίθουσα δεξιώσεων», δήλωσε στην εκπομπή «Sunday with Laura Kuenssberg» του BBC.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι το ξενοδοχείο Hilton «δεν ήταν ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», προσθέτοντας ότι το περιστατικό κατέδειξε τη σημασία της νέας αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή αλλά αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

«Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια μεγαλύτερη αίθουσα, και είναι πολύ πιο ασφαλής. Είναι προστατευμένη από drones. Έχει αλεξίσφαιρα τζάμια. Χρειαζόμαστε την αίθουσα δεξιώσεων», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλύπτεται από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας όταν έγινε αντιληπτό ότι υπήρχε ένοπλος στο σημείο. 25 Απριλίου 2025 AP

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε επίσης τη «γενναιότητα» της Μυστικής Υπηρεσίας, η οποία τον απομάκρυνε μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς από το σημείο και ανέφερε ότι έκαναν «εξαιρετική δουλειά».

Ωστόσο εδώ προκύπτει ένα ακόμη ερώτημα. Γιατί οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας επέλεξαν πρώτα να απομακρύνουν τον Τζέι Ντι Βανς και δευτερόλεπτα μετά τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα των αρχών ασφαλείας και της προεδρικής ασφάλειας δήλωσαν ότι το γεγονός ότι ο ένοπλος δεν κατάφερε να εισέλθει στην ίδια την αίθουσα χορού υποδηλώνει ότι τα μέτρα ασφαλείας λειτούργησαν.

Ο πρώην ειδικός πράκτορας του FBI Τζέφ Κρόγκερ δήλωσε στο BBC: «Αυτό ακριβώς έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας». Όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, «συγκεντρώθηκαν γύρω από τον πρόεδρο», σχηματίζοντας ένα «ανθρώπινο φράγμα».

Ο πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Μπάρι Ντονάντιο δήλωσε επίσης στο BBC ότι δεν φαινόταν να υπάρχει «έλλειψη πρακτόρων, αξιωματικών και αστυνομικών» στην εκδήλωση.

