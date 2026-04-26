«Όλοι κάτω από τα τραπέζια»: Πώς έζησε ο Μιχάλης Ιγνατίου την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ

Snapshot Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο του ετήσιου δείπνου των ανταποκρι του Λευκού Οίκου παρουσία του προέδρου Τραμπ και του υπουργικού συμβουλίου.

Η προσωπική φρουρά του προέδρου αντέδρασε άμεσα, προστατεύοντας τους παρευρισκόμενους και βάζοντάς τους κάτω από τα τραπέζια.

Ο δράστης, ένας 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια, συνελήφθη πριν φτάσει στην κεντρική αίθουσα της δεξίωσης.

Στο χώρο υπήρχαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω παράλληλων διαδηλώσεων υπέρ Ιράν και Παλαιστίνης, με κάποιες συγκρούσεις να σημειώνονται εκτός κτιρίου.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε τον τραυματισμό ενός στελέχους ασφαλείας και χαρακτήρισε τον δράστη «παράφρονα» και «μοναχικό λύκο».

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όταν ένας ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο της εκδήλωσης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Το περιστατικό έλαβε χώρα παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, της πρώτης κυρίας, καθώς και σύσσωμου του υπουργικού συμβουλίου.

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους καλεσμένους, περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε στην αίθουσα. «Ήταν τρομακτικό, έγιναν τόσο γρήγορα τα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την μαρτυρία του, οι πρώτοι πυροβολισμοί δεν έγιναν άμεσα αντιληπτοί από τους παρευρισκόμενους, μέχρι τη στιγμή που ισχυρή αστυνομική δύναμη εισέβαλε στον χώρο.

#BREAKING: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump escorted from stage; attendees take cover at White House Correspondents’ Dinner; cause unclear https://t.co/0eTRqUlMc6 pic.twitter.com/cMrIxfoQup — Abdul Wasey Naik (@WaseyNaik) April 26, 2026

Οι πράκτορες της προσωπικής φρουράς του προέδρου κατευθύνθηκαν άμεσα προς το μέρος του Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών, φωνάζοντας προς το πλήθος «όλοι κάτω από τα τραπέζια!» προκειμένου να προστατευτούν. «Όταν μας έβαλαν κάτω από τα τραπέζια, είδα τα πρόσωπά τους κιτρίνισαν», πρόσθεσε ο Μιχάλης Ιγνατίου μεταφέροντας το κλίμα ανησυχίας που διακατείχε την ομάδα ασφαλείας.

Σχετικά με τον φερόμενο ως δράστη, οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν τριανταενάχρονο δάσκαλο με καταγωγή από την πολιτεία της Καλιφόρνια. Ο ύποπτος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του ξενοδοχείου και συνελήφθη τη στιγμή που κατευθυνόταν προς την κεντρική αίθουσα της δεξίωσης. Το γεγονός ότι κατάφερε να διεισδύσει σε έναν τόσο καλά φυλασσόμενο χώρο εγείρει σοβαρά ερωτήματα, δεδομένου ότι υπήρχαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας εξαιτίας των παράλληλων διαδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Την ώρα του επεισοδίου υπήρχε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο με συνθήματα υπέρ του Ιράν και της Παλαιστίνης. Ο Μιχάλης Ιγνατίου διευκρίνισε πως οι διαδηλωτές «ήταν πολύ ευγενικοί» κατά την άφιξη των καλεσμένων, ωστόσο αργότερα ενημερώθηκαν πως ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία. Εκτιμάται πως ο ένοπλος ενδέχεται να είχε εξασφαλίσει πρόσβαση κλείνοντας δωμάτιο στο συγκεκριμένο κατάλυμα.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως υπήρξε τραυματισμός ενός στελέχους των δυνάμεων ασφαλείας και χαρακτήρισε τον δράστη «παράφρονα» και «μοναχικό λύκο». Στις δηλώσεις του τόνισε: «Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Διαβάστε επίσης