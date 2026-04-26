Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση - «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»
Η χρονική σύμπτωση που προκάλεσε αντιδράσεις, μετά το περιστατικό στο δείπνο του Λευκού Οίκου
Snapshot
- Η Καρολάιν Λέβιτ προανήγγειλε με χιουμοριστικό τρόπο ότι «θα ακουστούν πυροβολισμοί» πριν από το δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
- Ο όρος «shots» στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνήθως αναφέρεται σε λεκτικές επιθέσεις και πολιτικές ατάκες.
- Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ένοπλος προσπάθησε να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας και άνοιξε πυρ στον χώρο.
- Η Μυστική Υπηρεσία αντέδρασε άμεσα, συνέλαβε τον δράστη και ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα.
- Η φράση της Λέβιτ απέκτησε ιδιαίτερη σημασία λόγω της σύμπτωσης με το πραγματικό περιστατικό και προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα social media.
Αίσθηση προκαλεί δήλωση της Καρολάιν Λέβιτ λίγο πριν από το δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, καθώς φαίνεται να προανήγγειλε - έστω και με χιουμοριστικό τόνο- τα όσα ακολούθησαν.
Μιλώντας πριν από την εκδήλωση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε: «Απόψε θα ακουστούν κάποιοι πυροβολισμοί στην αίθουσα, οπότε όλοι θα πρέπει να συντονιστείτε, θα είναι πραγματικά υπέροχο».
Η φράση, που ειπώθηκε σε σατιρικό πλαίσιο αναφερόμενη στις καθιερωμένες «λεκτικές επιθέσεις» της βραδιάς, αποκτά διαφορετική βαρύτητα μετά τα όσα συνέβησαν.
Πώς ερμηνεύεται
Στο πλαίσιο του δείπνου ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο όρος «shots» χρησιμοποιείται συχνά μεταφορικά, περιγράφοντας τα αιχμηρά σχόλια και τις πολιτικές ατάκες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ωστόσο, η σύμπτωση με το περιστατικό που ακολούθησε προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα social media, με αρκετούς χρήστες να μιλούν για «τρομερή χρονική συγκυρία».
Τι συνέβη στο δείπνο
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου στην Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.
Ένοπλος επιχείρησε να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας, ανοίγοντας πυρ στον χώρο. Οι δυνάμεις της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα.