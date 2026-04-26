Όλες οι απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ - Από «Μοναχικούς λύκους» μέχρι IRGC

Ένα χρονολόγιο όλων των επιθέσεων εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της ενασχόλησής του με την πολιτική

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, περιβάλλεται από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αφού δέχτηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, στις 13 Ιουλίου 2024, στο Μπάτλερ της Πενσυλβανίας

AP/Evan Vucci
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει στόχος πολλαπλών απόπειρων δολοφονίας κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας, με δύο σημαντικές απόπειρες το 2024 να εκθέτουν αδυναμίες της Μυστικής Υπηρεσίας.
  • Το 2024, ο Τόμας Μάθιου Κρουκς τραυμάτισε τον Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, ενώ ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ προσπάθησε να τον πυροβολήσει στο γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα.
  • Άλλες επιθέσεις περιλαμβάνουν απόπειρες με όπλα και δηλητήρια, καθώς και συνωμοσίες που σχετίζονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
  • Η Μυστική Υπηρεσία έχει αναλάβει έρευνες και έχει προβεί σε εκκαθαρίσεις ηγεσίας μετά από αποτυχίες στην προστασία του Τραμπ.
  • Παρά τους κινδύνους, ο Τραμπ δεν προτίθεται να μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.
Snapshot powered by AI

O Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει να έχει εξοικειωθεί με την ιδέα, ότι είναι «στόχος» για επίδοξους δολοφόνους, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για την προεδρία των ΗΠΑ, το 2024 δέχθηκε δύο δολοφονικές απόπειρες, οι οποίες ανέδειξαν αδυναμίες στους κόλπους των Μυστικών Υπηρεσιών.

«Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;» είχε σχολιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Φεβρουάριο, με αφορμή τον θανάσιμο πυροβολισμό 21χρονου άνδρα που επιχείρησε να εισέλθει οπλισμένος στην κατοικία του στο Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα.

Η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του δείπνου στους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου, ο 31χρονος Κολ Άλεν, εισέβαλε πάνοπλος στην αίθουσα, ανοίγοντας πυρ, χωρίς ευτυχώς να καταφέρει να προκαλέσει τραυματισμούς ή απώλειες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει το αυξανόμενο κίνδυνο, δεν σχεδιάζει να μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Οι δύο απόπειρες το 2024

Ο Νόναλντ Τραμπ έχει επιβιώσει από δύο προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας οι οποίες αποκάλυψαν αποτυχίες της Μυστικής Υπηρεσίας που προκάλεσαν έρευνες και εκκαθαρίσεις ηγεσίας στην υπηρεσία.

  • Μπάτλερ, Πενσυλβάνια:
EEUU-ELECCIÓN-TRUMP-AGRESOR

Σε αυτή τη φωτογραφία του 2021 που δημοσίευσε η Σχολική Περιφέρεια του Μπέθελ Παρκ, ο μαθητής Τόμας Μάθιου Κρουκς, ο οποίος αποφοίτησε από το Λύκειο Μπέθελ Παρκ το 2022, φαίνεται στο Μπέθελ Παρκ της Πενσυλβανίας

Σχολική Περιφέρεια Μπέθελ Παρκ μέσω AP

Ο Τόμας Μάθιου Κρουκς, 20 ετών, πυροβόλησε τον Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση, τραυματίζοντάς τον στο δεξί αυτί. Ο ένοπλος σκοτώθηκε από έναν ελεύθερο σκοπευτή της Μυστικής Υπηρεσίας. Μια μεταγενέστερη έκθεση της Γερουσίας κατηγόρησε τον σχεδιασμό, τις επικοινωνίες και την ηγεσία της Μυστικής Υπηρεσίας.

  • Δυτικό Παλμ Μπιτς, Φλόριντα:
Ryan Ruth

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ εθεάθη με τουφέκι στο Trump International Golf Club ενώ ο Τραμπ έπαιζε στο γήπεδο. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησε εναντίον του Ρουθ, ο οποίος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη. Τώρα εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πέρα από αυτές τις προσπάθειες, ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από άλλες συνωμοσίες, απειλές και αποτυχίες ασφαλείας.

  • Ιούνιος 2016: Ένας 20χρονος Βρετανός υπήκοος προσπάθησε να αρπάξει το όπλο ενός αστυνομικού σε μια συγκέντρωση του Τραμπ στο Λας Βέγκας, λέγοντας αργότερα στους πράκτορες ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ.
  • Σεπτέμβριος 2017: Ένας άνδρας έκλεψε ένα περονοφόρο ανυψωτικό στη Βόρεια Ντακότα και στόχευσε στην προεδρική αυτοκινητοπομπή, σχεδιάζοντας να αναποδογυρίσει τη λιμουζίνα.
  • Σεπτέμβριος 2020: Ένας Γαλλοκαναδός πολίτης έστειλε στον Τραμπ μια επιστολή που περιείχε θανατηφόρα ρικίνη.
  • Ιούλιος 2024: Ένας Πακιστανός υπήκοος συνελήφθη και αργότερα καταδικάστηκε για τη διεξαγωγή μιας συνωμοσίας δολοφονίας για λογαριασμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν για τη δολοφονία του Τραμπ. Μήνες αργότερα, ένας Ιρανός που κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου πολίτη των ΗΠΑ είπε ότι είχε επίσης εντολή να σκοτώσει τον Τραμπ.
  • Φεβρουάριος 2026: Η Μυστική Υπηρεσία σκότωσε έναν 21χρονο που έφερε ένα κυνηγετικό όπλο και ένα γκαζάκι στο Μαρ-α-Λάγκο ενώ ο Τραμπ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:36ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: «Ένας δειλός προσπάθησε να προκαλέσει εθνική τραγωδία», λέει η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ

11:32WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο: Διαθέτει πάνω από 7.000 δωμάτια και έχει 90% πληρότητα - Βίντεο

11:32WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης στον χρόνο» δηλώνει μοναδικός επιζών «κολλημένος» στο 2028 - «Δεν βλέπει άνθρωπο»

11:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς δηλώνει «παρών» στο ντέρμπι | Φιλικό στην Allwyn Arena για την «Ένωση»

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Τσέρνομπιλ στην ποπ κουλτούρα: Από τη μικρή οθόνη μέχρι τη μουσική και τα βιντεοπαιχνίδια

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε λούνα παρκ: Έσπασε το καλώδιο του Steel Max - Εκτοξεύτηκαν στον αέρα οι επιβάτες

10:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (26/04): Πού θα δείτε τα playouts της Super League και το Μίλαν – Γιουβέντους

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση - «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Όλες οι απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ - Από «Μοναχικούς λύκους» μέχρι «Φρουρούς της Επανάστασης»

10:35ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός της Πρωτομαγιάς: Οι λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται - Η πρόγνωση Κολυδά

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Παρά το χάος άντρας δεν σταμάτησε να τρώει

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Βουλευτής «προστάτευσε ηρωικά» την κόρη του Κένεντι 

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Περίμενε 5 ώρες έξω από εκλογικό τμήμα τη σύζυγό του που «κλέφτηκε» με άλλον πριν από 2 χρόνια

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

10:00ΕΥ ΖΗΝ

10 σπάνιες παθήσεις και παράξενα σύνδρομα που ακούγονται «παραμύθια» αλλά είναι πραγματικά

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού: Μακρόν, οικονομία και υγεία - Το «Bonjour» Μητσοτάκη

09:57ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Χαμός στο Νάγκετς – Τίμπεργουλβς | Ποιος είδε τον Γιόκιτς και δεν τον φοβήθηκε! (βίντεο)

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Τι δείχνει το προφίλ του δράστη στο LinkedIn

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Κοντά στην πρόκριση Θάντερ, Τίμπεργουλβς | Τρομεροί οι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ και Ντοσούνμπου

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών: Τα πρώτα λόγια του δράστη τη στιγμή της σύλληψης αποκάλυψαν τον στόχο του - Η δωρεά στην Καμάλα Χάρις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών: Τα πρώτα λόγια του δράστη τη στιγμή της σύλληψης αποκάλυψαν τον στόχο του - Η δωρεά στην Καμάλα Χάρις

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστια

10:35ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός της Πρωτομαγιάς: Οι λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται - Η πρόγνωση Κολυδά

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση - «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Περίμενε 5 ώρες έξω από εκλογικό τμήμα τη σύζυγό του που «κλέφτηκε» με άλλον πριν από 2 χρόνια

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε λούνα παρκ: Έσπασε το καλώδιο του Steel Max - Εκτοξεύτηκαν στον αέρα οι επιβάτες

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Παρά το χάος άντρας δεν σταμάτησε να τρώει

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Τι δείχνει το προφίλ του δράστη στο LinkedIn

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Βουλευτής «προστάτευσε ηρωικά» την κόρη του Κένεντι 

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Aιτήσεις για όλους τους ΑΦΜ σήμερα - Προς 24ωρη παράταση

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Απόδειξη δωρεάς: Υποστηρικτής της Kαμάλα Χάρις ο ένοπλος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ