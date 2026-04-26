Όλες οι απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ - Από «Μοναχικούς λύκους» μέχρι IRGC

Ο Ντόναλντ Τραμπ, περιβάλλεται από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αφού δέχτηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, στις 13 Ιουλίου 2024, στο Μπάτλερ της Πενσυλβανίας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει στόχος πολλαπλών απόπειρων δολοφονίας κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας, με δύο σημαντικές απόπειρες το 2024 να εκθέτουν αδυναμίες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Το 2024, ο Τόμας Μάθιου Κρουκς τραυμάτισε τον Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, ενώ ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ προσπάθησε να τον πυροβολήσει στο γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα.

Άλλες επιθέσεις περιλαμβάνουν απόπειρες με όπλα και δηλητήρια, καθώς και συνωμοσίες που σχετίζονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η Μυστική Υπηρεσία έχει αναλάβει έρευνες και έχει προβεί σε εκκαθαρίσεις ηγεσίας μετά από αποτυχίες στην προστασία του Τραμπ.

Παρά τους κινδύνους, ο Τραμπ δεν προτίθεται να μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Snapshot powered by AI

O Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει να έχει εξοικειωθεί με την ιδέα, ότι είναι «στόχος» για επίδοξους δολοφόνους, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για την προεδρία των ΗΠΑ, το 2024 δέχθηκε δύο δολοφονικές απόπειρες, οι οποίες ανέδειξαν αδυναμίες στους κόλπους των Μυστικών Υπηρεσιών.

«Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;» είχε σχολιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Φεβρουάριο, με αφορμή τον θανάσιμο πυροβολισμό 21χρονου άνδρα που επιχείρησε να εισέλθει οπλισμένος στην κατοικία του στο Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα.

Η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του δείπνου στους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου, ο 31χρονος Κολ Άλεν, εισέβαλε πάνοπλος στην αίθουσα, ανοίγοντας πυρ, χωρίς ευτυχώς να καταφέρει να προκαλέσει τραυματισμούς ή απώλειες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει το αυξανόμενο κίνδυνο, δεν σχεδιάζει να μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Οι δύο απόπειρες το 2024

Ο Νόναλντ Τραμπ έχει επιβιώσει από δύο προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας οι οποίες αποκάλυψαν αποτυχίες της Μυστικής Υπηρεσίας που προκάλεσαν έρευνες και εκκαθαρίσεις ηγεσίας στην υπηρεσία.

Μπάτλερ, Πενσυλβάνια:

Σε αυτή τη φωτογραφία του 2021 που δημοσίευσε η Σχολική Περιφέρεια του Μπέθελ Παρκ, ο μαθητής Τόμας Μάθιου Κρουκς, ο οποίος αποφοίτησε από το Λύκειο Μπέθελ Παρκ το 2022, φαίνεται στο Μπέθελ Παρκ της Πενσυλβανίας Σχολική Περιφέρεια Μπέθελ Παρκ μέσω AP

Ο Τόμας Μάθιου Κρουκς, 20 ετών, πυροβόλησε τον Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση, τραυματίζοντάς τον στο δεξί αυτί. Ο ένοπλος σκοτώθηκε από έναν ελεύθερο σκοπευτή της Μυστικής Υπηρεσίας. Μια μεταγενέστερη έκθεση της Γερουσίας κατηγόρησε τον σχεδιασμό, τις επικοινωνίες και την ηγεσία της Μυστικής Υπηρεσίας.

Δυτικό Παλμ Μπιτς, Φλόριντα:

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ εθεάθη με τουφέκι στο Trump International Golf Club ενώ ο Τραμπ έπαιζε στο γήπεδο. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησε εναντίον του Ρουθ, ο οποίος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη. Τώρα εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πέρα από αυτές τις προσπάθειες, ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από άλλες συνωμοσίες, απειλές και αποτυχίες ασφαλείας.

Ιούνιος 2016: Ένας 20χρονος Βρετανός υπήκοος προσπάθησε να αρπάξει το όπλο ενός αστυνομικού σε μια συγκέντρωση του Τραμπ στο Λας Βέγκας, λέγοντας αργότερα στους πράκτορες ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ.

Σεπτέμβριος 2017: Ένας άνδρας έκλεψε ένα περονοφόρο ανυψωτικό στη Βόρεια Ντακότα και στόχευσε στην προεδρική αυτοκινητοπομπή, σχεδιάζοντας να αναποδογυρίσει τη λιμουζίνα.

Σεπτέμβριος 2020: Ένας Γαλλοκαναδός πολίτης έστειλε στον Τραμπ μια επιστολή που περιείχε θανατηφόρα ρικίνη.

Ιούλιος 2024: Ένας Πακιστανός υπήκοος συνελήφθη και αργότερα καταδικάστηκε για τη διεξαγωγή μιας συνωμοσίας δολοφονίας για λογαριασμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν για τη δολοφονία του Τραμπ. Μήνες αργότερα, ένας Ιρανός που κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου πολίτη των ΗΠΑ είπε ότι είχε επίσης εντολή να σκοτώσει τον Τραμπ.

Φεβρουάριος 2026: Η Μυστική Υπηρεσία σκότωσε έναν 21χρονο που έφερε ένα κυνηγετικό όπλο και ένα γκαζάκι στο Μαρ-α-Λάγκο ενώ ο Τραμπ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον.

Διαβάστε επίσης