Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτζυ Λαζάρου συνεχίζουν στον ΣΚΑΪ – Οι αλλαγές στην εκπομπή

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στον ΣΚΑΪ για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, καθώς τα στελέχη προσπαθούν να οριστικοποιήσουν τα πρόσωπα και τις live εκπομπές που θα βρίσκονται στον αέρα. Με μοναδική εξαίρεση, πλέον, τον Κώστα Τσουρό, που διατηρεί συμβόλαιο με το κανάλι αλλά δεν έχει αποφασισθεί το αν και πώς θα προχωρήσουν, οι υπόλοιποι παρουσιαστές συνεχίζουν.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη αφορά στον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου, που πριν από κάποια 24ώρα ολοκλήρωσαν τις επαφές και τους ανακοινώθηκε ότι συνεχίζουν στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Το τηλεοπτικό δίδυμο, που στάθηκε με αξιοπρέπεια και συνέπεια απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό, πήρε το πράσινο φως με το «Weekend Live».

https://www.instagram.com/reel/DQb7XL-ldog/

Η εκπομπή θα κινηθεί σε μονοπάτια ενημερωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, χωρίς δόσεις ψυχαγωγίας. Το προσεχές διάστημα θα οριστικοποιηθούν και τα άτομα της ανανεωμένης ομάδας, που θα μπορεί να στηρίξει τη νέα θεματολογία.

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