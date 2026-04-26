Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Τι δείχνει το προφίλ του δράστη στο LinkedIn

Το προφίλ του υπόπτου στο LinkedIn δείχνει ότι είναι εκπαιδευτικός και προγραμματιστής υπολογιστών.

Το Sky News επαλήθευσε ένα προφίλ στο LinkedIn που ανήκει στον Cole Thomas Allen, τον ύποπτο για τη δολοφονία που τέθηκε υπό κράτηση.

Σε αυτό, ο Allen περιγράφει τον εαυτό του ως «μηχανικό και επιστήμονα υπολογιστών από πτυχίο, ανεξάρτητο προγραμματιστή παιχνιδιών από εμπειρία, δάσκαλο από γέννηση».

Η φωτογραφία προφίλ, από τον Μάιο του 2025, φαίνεται να ταιριάζει με την εμφάνιση του άνδρα που εμφανίζεται στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά μέσα, η οποία, όπως είπε, έδειχνε τον δράστη στο έδαφος.

Σύμφωνα με το προφίλ του, ο Άλεν απέκτησε πτυχίο μηχανικού το 2017 από το California Institute of Technology στην Πασαντίνα και μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών από το California State University-Dominguez Hills.

Το ηλεκτρονικό βιογραφικό του Allen αναφέρει ότι εργάστηκε τα τελευταία έξι χρόνια στην C2 Education, μια εταιρεία που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες εισαγωγής και προετοιμασίας για εξετάσεις σε υποψήφιους φοιτητές.

Ο Allen δημοσίευσε επίσης ότι είχε αναπτύξει ένα βιντεοπαιχνίδι για την πλατφόρμα Steam βασισμένο στη μοριακή χημεία. Μια ανάρτηση με το όνομά του ανέφερε ότι εργαζόταν για την ανάπτυξη ενός νέου παιχνιδιού μάχης τύπου «top-down shooter» με σκηνικό το διάστημα.

Διαβάστε επίσης