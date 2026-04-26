Απόδειξη δωρεάς: Υποστηρικτής της Χάρις ο ένοπλος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη της ένοπλης επίθεσης μέσα στο ξενοδοχείο Washington Hilton, στην ετήσια εκδήλωση προς τιμή των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, έρχονται στο φως, με τα κίνητρά του ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Ο ύποπτος αναγνωρίστηκε ως Cole Tomas Allen, 31 ετών από το Torrance της Καλιφόρνια.

Ο Άλεν, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος για να ψηφίσει χωρίς κομματική προτίμηση, αποφοίτησε από το CalTech το 2017 με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ανακηρύχθηκε δάσκαλος του μήνα τον Δεκέμβριο του 2024 στο C2 Education, το οποίο ειδικεύεται στην προετοιμασία για τεστ κολεγίου, τη διδασκαλία και την ακαδημαϊκή συμβουλευτική.

Ο Άλεν απέκτησε επίσης μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών στο Cal State Dominguez Hills το 2025, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα έναρξης.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Άλεν δώρισε 25 δολάρια στην ActBlue, μια επιτροπή πολιτικής δράσης που συγκεντρώνει κεφάλαια για τους Δημοκρατικούς, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή. Τα χρήματα προορίζονταν για την προεδρική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις.

Η απόδειξη της δωρεάς

