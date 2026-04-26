Η Έρικα Κερκ φυγαδεύεται με κλάματα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Τρομαγμένη και με δάκρυα στα μάτια η χήρα του Τσάρλι Κερκ, απομακρύνθηκε από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένας άνδρας που αναγνωρίστηκε ως δάσκαλος, άνοιξε πυρ, προκαλώντας χάος.

Η Έρικα Κερκ έσπευσε να φύγει από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μετά τους πυροβολισμούς: «Θέλω απλώς να πάω σπίτι» φέρεται να ήταν η πρώτη αντίδρασή της, καθώς βίντεο τη δείχνει να φεύγει από το σημείο, συνοδευόμενη από σωματοφύλακες.

?#BREAKING: Watch as new video shows Erica Kirk in tears, heard saying “I want to go,” as she is escorted out by security from the White House Correspondents' Dinner, where she was seated near Donald Trump and others when the major security incident unfolded. pic.twitter.com/ptyjiqjwZW — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 26, 2026

Ο σύζυγός της Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.