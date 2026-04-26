Η Έρικα Κερκ φυγαδεύεται με κλάματα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Ο σύζυγός της Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο
Τρομαγμένη και με δάκρυα στα μάτια η χήρα του Τσάρλι Κερκ, απομακρύνθηκε από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένας άνδρας που αναγνωρίστηκε ως δάσκαλος, άνοιξε πυρ, προκαλώντας χάος.
Η Έρικα Κερκ έσπευσε να φύγει από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μετά τους πυροβολισμούς: «Θέλω απλώς να πάω σπίτι» φέρεται να ήταν η πρώτη αντίδρασή της, καθώς βίντεο τη δείχνει να φεύγει από το σημείο, συνοδευόμενη από σωματοφύλακες.
Ο σύζυγός της Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.
