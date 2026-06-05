Στις φλόγες εργοστάσιο της Honda στη Βαρκελώνη - Απομακρύνθηκαν 150 εργαζόμενοι

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο της Honda στη Σάντα Περπέτουα της Βαρκελώνης, με τους 150 εργαζόμενους να το εκκενώνουν άμεσα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

A Santa Perpètua de Mogoda continuem treballant en l’extinció de l’incendi que afecta completament una nau industrial del polígon Torre del Rector, dedicada a l’automoció.



Hi som amb 18 dotacions, treballant amb l’objectiu d’impedir la propagació del foc a altres naus properes. pic.twitter.com/5hdgSM6Hvg — Bombers (@bomberscat) June 5, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καταλονίας δίνει μάχη με τις φλόγες με 26 ομάδες πυροσβεστών, ενώ γίνονται προσπάθειες να μην επεκταθεί η φωτιά σε γειτονικά κτήρια.

Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά έχει καταστρέψει πλήρως το εσωτερικό και την οροφή του κτιρίου.