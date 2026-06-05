Στις φλόγες εργοστάσιο της Honda στη Βαρκελώνη - Απομακρύνθηκαν 150 εργαζόμενοι
Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από τη φωτιά ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης
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Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο της Honda στη Σάντα Περπέτουα της Βαρκελώνης, με τους 150 εργαζόμενους να το εκκενώνουν άμεσα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καταλονίας δίνει μάχη με τις φλόγες με 26 ομάδες πυροσβεστών, ενώ γίνονται προσπάθειες να μην επεκταθεί η φωτιά σε γειτονικά κτήρια.
Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά έχει καταστρέψει πλήρως το εσωτερικό και την οροφή του κτιρίου.
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