Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

Η Πρώτη Κυρία ήταν εκείνη που «αναγνώρισε» αμέσως τον ήχο των πυροβολισμών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί
First lady Melania Trump and President Donald Trump attend the annual White House Correspondents Dinner at the Washington Hilton, Saturday, March 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Tom Brenner)
Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε τι του είπε η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, τη στιγμή που ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, προκαλώντας πανικό και άμεση παρέμβαση των μυστικών υπηρεσιών για την απομάκρυνση του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

«Είναι πάντα συγκλονιστικό όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, λιγότερο από μία ώρα μετά το περιστατικό.

«Το γεγονός ότι καθόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλο, με την Πρώτη Κυρία στα δεξιά μου, και άκουσα έναν θόρυβο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σκέφτηκαν «ότι ήταν ένας δίσκος που έπεφτε».

Ο Τραμπ είπε ότι η Μελάνια Τραμπ αναγνώρισε αμέσως τον ήχο ως «κακό θόρυβο», προσθέτοντας ότι «ήταν μια μάλλον τραυματική εμπειρία για εκείνη. Η Μελάνια ήταν πολύ συνειδητοποιημένη», συνέχισε.

Ο Πρόεδρος μοιράστηκε επίσης τον φόβο της συζύγου του για την ασφάλειά του, δεδομένων των πολλαπλών απόπειρων δολοφονίας εναντίον του.

«Η Πρώτη Κυρία έκανε καταπληκτική δουλειά. Αγαπάει τη χώρα. Την αναγνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε. Αλλά μου είπε πολλές φορές: “Έχεις μια επικίνδυνη δουλειά”».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:36ΚΟΣΜΟΣ

Απόδειξη δωρεάς: Υποστηρικτής της Kαμάλα Χάρις ο ένοπλος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Η σειρά 7 της BMW συνεχίζει ανανεωμένη και πιο high tech

08:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Κρίσιμη «στροφή» για τη… μάχη της σωτηρίας

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κόντρα σεισμολόγων - Ρελάνς Παπαδόπουλου για σεισμό στον Κορινθιακό: «Σεισμολογούντες ενοχλήθηκαν»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Νομικό αδιέξοδο για τον Τραμπ: Την 1η Μαΐου λήγει το περιθώριο 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τραυματίστηκαν επιβάτες κατά την εκκένωση αεροπλάνου με φλεγόμενο κινητήρα

08:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρodcast βοήθησε την αστυνομία να συλλάβει τους δολοφόνους μίας 16χρονης 44 χρόνια μετά

08:01ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Οπισθοδρομεί» η ειρήνη - Βελτιωμένη πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

07:55LIFESTYLE

Τα «πήγαινε-έλα» των παρουσιαστών - Ποιοι απασχολούν με επιστροφές, μεταγραφές

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην 4η θέση από το…τέλος η ελληνική βιομηχανία ως προς το ΑΕΠ πανευρωπαϊκά – Τα προβλήματα που την κρατούν χαμηλά

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ΚΕ του ΠΑΣΟΚ που θα εκλέξει Γραμματέα και Όργανα

07:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάς - Γαλλία: Κάτι παραπάνω από συμμαχία - Η ομπρέλα της στρατηγικής συνεργασίας

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σχέδιο Αριάδνη: Τουλάχιστον 13 συλλήψεις κάθε μέρα και 70.000 έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Έρικα Κερκ φυγαδεύεται με κλάματα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη να προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Τα μυστικά αρχεία της Στάζι αποκαλύπτουν την παραπληροφόρηση των Σοβιετικών για την πυρηνική καταστροφή

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστεια

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι πράκτορες της Secret Service κυριολεκτικά τραβούν τον JD Vance στο παρασκήνιο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει σήμερα - Τι θα συμβεί με την Πρωτομαγιά

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - Απομακρύνθηκε ο Τραμπ - Συνελήφθη ο δράστης

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

05:35ΚΟΣΜΟΣ

«Δάσκαλος του μήνα» ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστεια

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι πράκτορες της Secret Service κυριολεκτικά τραβούν τον JD Vance στο παρασκήνιο

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να είχε κάνει κάτι τέτοιο», κατέθεσε η φίλη της 20χρονης

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κόντρα σεισμολόγων - Ρελάνς Παπαδόπουλου για σεισμό στον Κορινθιακό: «Σεισμολογούντες ενοχλήθηκαν»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει σήμερα - Τι θα συμβεί με την Πρωτομαγιά

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σχέδιο Αριάδνη: Τουλάχιστον 13 συλλήψεις κάθε μέρα και 70.000 έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη να προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Έρικα Κερκ φυγαδεύεται με κλάματα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

23:49ΕΛΛΑΔΑ

H παραλία στην Κρήτη που χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια-φωτιά για σπίτια… περασμένων δεκαετιών στο κέντρο της Αθήνας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 (παρ.): Ιστορική κούπα για τους Κρητικούς!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ