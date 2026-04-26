Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε τι του είπε η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, τη στιγμή που ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, προκαλώντας πανικό και άμεση παρέμβαση των μυστικών υπηρεσιών για την απομάκρυνση του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

«Είναι πάντα συγκλονιστικό όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, λιγότερο από μία ώρα μετά το περιστατικό.

«Το γεγονός ότι καθόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλο, με την Πρώτη Κυρία στα δεξιά μου, και άκουσα έναν θόρυβο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σκέφτηκαν «ότι ήταν ένας δίσκος που έπεφτε».

Ο Τραμπ είπε ότι η Μελάνια Τραμπ αναγνώρισε αμέσως τον ήχο ως «κακό θόρυβο», προσθέτοντας ότι «ήταν μια μάλλον τραυματική εμπειρία για εκείνη. Η Μελάνια ήταν πολύ συνειδητοποιημένη», συνέχισε.

Ο Πρόεδρος μοιράστηκε επίσης τον φόβο της συζύγου του για την ασφάλειά του, δεδομένων των πολλαπλών απόπειρων δολοφονίας εναντίον του.

«Η Πρώτη Κυρία έκανε καταπληκτική δουλειά. Αγαπάει τη χώρα. Την αναγνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε. Αλλά μου είπε πολλές φορές: “Έχεις μια επικίνδυνη δουλειά”».

Right before Trump is rushed off stage… a man holds up a card ?



One second later, Melania reacts with an expression of horror on her face ?



He is a “mentalist” named Oz Pearlman who was performing.



I believe we just witnessed something much darker than we want to realize… pic.twitter.com/JnDs49Skf6 — Matt Wallace (@MattWallace888) April 26, 2026

