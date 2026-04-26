Τραμπ: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη το κίνητρο - Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το Ιράν αλλά ποτέ δεν ξέρεις»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει χειρονομίες ενώ μιλάει στην αίθουσα Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» του Λευκού Οίκου

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά το αποψινό περιστατικό ασφαλείας, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ως μια βραδιά ενότητας μεταξύ του Τύπου και των δύο πλευρών του πολιτικού φάσματος. «Ζητώ από όλους τους Αμερικανούς να δεσμευτούν εκ νέου με την καρδιά τους και να επιλύσουν τις διαφορές ειρηνικά. Πρέπει να επιλύσουμε τις διαφορές μας», ανέφερε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «μάλλον τραυματική» για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία ανταπόκριση. «Μου έχει πει πολλές φορές “κάνεις μια επικίνδυνη δουλειά”, αλλά αυτό ισχύει και για την ίδια. Είναι επικίνδυνο και για εκείνη», είπε. Υπενθύμισε επίσης ότι δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης παραβίασε το σημείο ελέγχου, αλλά και από τη σύλληψη που ακολούθησε.



Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί το κίνητρο του δράστη, Κόουλ Τόμας Άλεν, στο αποψινό δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Είπε ακόμη ότι ο ύποπτος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου «επιτέθηκε από απόσταση 50 μέτρων».

«Άρα βρισκόταν πολύ μακριά από την αίθουσα», είπε ο Πρόεδρος.

Δεν είναι σαφές πώς ο οπλισμένος άνδρας κατάφερε να εισέλθει στον χώρο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα επανεξετάσει την προσέγγισή του όσον αφορά τις εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος απάντησε αδιάφορα: «Είναι ό,τι είναι». «Η αίθουσα ήταν πολύ, πολύ ασφαλής», είπε.

Trump:



My impression is that he was a lone wolf, a whackjob.



My impression is that he was a lone wolf, a whackjob.

These are crazy people, and they have to be dealt with.

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που ανταποκρίθηκαν ήταν «πολύ εντυπωσιακοί», πρόσθεσε.

«Ο δράστης εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας φέροντας πολλά όπλα και εξουδετερώθηκε από πολύ γενναία μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας.. Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε, αλλά σώθηκε γιατί το γιλέκο έκανε τη δουλειά του», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, στον Λευκό Οίκο, περίπου δύο ώρες μετά την εσπευσμένη απομάκρυνσή του από την εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν;», ερωτήθηκε ο Τραμπ για να απαντήσει: « Δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

Reporter: Is there any indication that this shooting could have been linked to war in Iran?



Trump: I don't think so, but you never know.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη οτι ο ύποπτος που άνοιξε πυρ στον χώρο έξω από την αίθουσα όπου βρισκόταν σε εξέλιξη δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου, με παρόντα τον αμερικανό πρόεδρο, έφερε «πολλά όπλα».

«Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλό, αληθινά πολύ καλό το ότι είδαμε κάποιον να ορμά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην προεδρία για το επεισόδιο, περίπου δυο ώρες αφού εκτυλίχθηκε.

