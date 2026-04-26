ΗΠΑ: «Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ είναι ασφαλείς» λέει η Secret Service

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ είναι «ασφαλείς», ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (σ.σ. τοπική ώρα· μερικά λεπτά πριν από τις 04:30 ώρα Ελλάδας) υπηρεσία αρμόδια για τη φύλαξη υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ, αφού ο αμερικανός πρόεδρος και η πρώτη κυρία απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της ένωσης ανταποκριτών Λευκού Οίκου, διότι ακούστηκαν πυροβολισμοί.

«Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία είναι ασφαλείς, όπως και το σύνολο των προσώπων υπό την προστασία μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άντονι Γκουλιέλμι, διευθυντής επικοινωνίας της Secret Service, προσθέτοντας ότι ύποπτος «τέθηκε υπό κράτηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Σάββατο την υπηρεσία που εγγυάται την ασφάλειά του, επιβεβαιώνοντας ότι ύποπτος «προσήχθη» κι οι σωματοφύλακές του τον απομάκρυναν εσπευσμένα από τον χώρο όπου παρέθετε το ετήσιο δείπνο της η ένωση ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί.

«Τι βραδιά κι αυτή» στην Ουάσιγκτον, ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social. Η υπηρεσία προστασίας του προέδρου και υψηλών προσώπων (Secret Service) «έκανε φανταστική δουλειά. Ενήργησε με ταχύτητα και θάρρος. Ο δράστης προσήχθη και πρότεινα ‘το σόου να συνεχιστεί’ αλλά ακούω τις συστάσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου».

