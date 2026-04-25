Τραμπ: Μόλις ακύρωσα το ταξίδι στο Πακιστάν μέσα σε 10 λεπτά πήραμε καλύτερη πρόταση από το Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να συνάψει συμφωνία με οποιονδήποτε ηγείται στο Ιράν, επισημαίνοντας εσωτερικές διαμάχες στη χώρα.

Μετά την ακύρωση του ταξιδιού των Αμερικανών απεσταλμένων στο Πακιστάν, οι ΗΠΑ έλαβαν μέσα σε 10 λεπτά νέα, βελτιωμένη πρόταση από το Ιράν.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ιρανοί προσέφεραν πολλά, αλλά όχι αρκετά, ειδικά όσον αφορά την αποφυγή πυρηνικών όπλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν απάντησε αν θα συνεχιστεί η εκεχειρία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν το έχει σκεφτεί.

Η απόφαση για ακύρωση του ταξιδιού βασίστηκε στην απόρριψη της συνάντησης με μη γνωστά πρόσωπα αντί για τον ηγέτη του Πακιστάν, λόγω κόστους και διάρκειας ταξιδιού.

Νέα δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε σε δημοσιογράφους ότι είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία με «όποιον κι αν έχει τα ηνία» στο Ιράν. «Μαλώνουν μεταξύ τους, υπάρχουν τεράστιες εσωτερικές διαμάχες. Πιθανότατα σε πολλές περιπτώσεις παλεύουν για την ηγεσία. Νομίζω ότι παλεύουν για να μην γίνουν ηγέτες, επειδή εξουδετερώσαμε δύο επίπεδα ηγετών», σημείωσε ο Τραμπ.

«Όταν θέλουν, μπορούν να μου τηλεφωνήσουν. Έχουμε όλα τα χαρτιά, τα έχουμε κερδίσει όλα», τόνισε.

Ειδικά για τα όσα πρότειναν οι Ιρανοί στους Πακιστανούς μεσολαβητές και μεταφέρθηκαν στην Ουάσινγκτον ο Τραμπ υπογράμμισε: «Μας έδωσαν ένα έγγραφο που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο. Και, είναι ενδιαφέρον ότι αμέσως μόλις το ακύρωσα [σ.σ. το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στο Πακιστάν], μέσα σε 10 λεπτά λάβαμε ένα νέο έγγραφο που ήταν πολύ καλύτερο. Συζητήσαμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, πολύ απλό… Προσέφεραν πολλά, αλλά όχι αρκετά».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά τους δημοσιογράφους καθώς περπατά στον Νότιο Κήπο κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. FR159526 AP

Ερωτηθείς αν θα συνεχίσει την εκεχειρία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το έχω καν σκεφτεί».

Επιπλέον για την ακύρωση της αποστολής των Αμερικανών στο Ισλαμαμπάντ ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One στη Φλόριντα: «Πιστεύω ότι το Πακιστάν είναι εξαιρετικό, πιστεύω ότι ο αρχιστράτηγος είναι φανταστικός, πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός είναι υπέροχος. Και γνωρίζετε ότι θα ήθελαν να δουν κάτι να συμβαίνει, αλλά δεν πρόκειται να ταξιδεύουμε για 15 ή 16 ώρες για να συναντηθούμε με άτομα για τα οποία κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ».

«Πάρα πολύ ταξίδι, διαρκεί πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν θα συναντούσαν τον ηγέτη της χώρας. Θα συναντούσαν άλλους ανθρώπους, και είπα ότι απλά δεν θα το κάνουμε», σημείωσε.

«Αν θέλουν να μιλήσουν ας πάρουν τηλέφωνο»

Νωρίτερα σε ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας υπάρχει διαμάχη και αν οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο.

«Μόλις ακύρωσα το ταξίδι των εκπροσώπων μου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για να συναντηθούν με τους Ιρανούς. Χαραμίζεται πολύ χρόνος στα ταξίδια, πάρα πολύ δουλειά! Εκτός αυτού, υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση μέσα στην «ηγεσία» τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε καν οι ίδιοι. Επίσης, εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά, ενώ αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!», ανέφερε ο Τραμπ.

Λίγη ώρα αφού ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί έφυγε από το Ισλαμαμπάντ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν.

«Το είπα στους δικούς μου. Πριν από λίγο ετοιμάζονταν να φύγουν και τους είπα: 'Όχι, δεν θα κάνετε τήση 18 ωρών για να πάτε εκεί, έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να καθόμαστε και να μιλάμε για το τίποτα''», είπε ο Τραμπ στους απεσταλμένους του.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο να τους στείλουμε σε μια πτήση 18 ωρών υπό τις τρέχουσες συνθήκες [σ.σ.των διαπραγματεύσεων]. Είναι πολύ μεγάλη διαδρομή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε εξίσου καλά και τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε μόνο και μόνο για να κάτσουμε εκεί», επανέλαβε αμέσως μετά στην ιστοσελίδα Axios o Τραμπ.

Σε ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα».

Η ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε από το Πακιστάν. Ιρανική διπλωματική πηγή ρωτήθηκε για τις επιφυλάξεις που έχει η Τεχεράνη για τις θέσεις των ΗΠΑ και είπε στο Reuters ότι η ιρανική πλευρά «δεν θα δεχτεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις».

Έφτασε στο Ομάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί αφού αναχώρησε από το Πακιστάν έφτασε πριν από λίγο στο Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Για τις συνομιλίες που είχε με Πακιστανούς αξιωματούχους ο Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ: «Πολύ εποικοδομητική επίσκεψη στο Πακιστάν, του οποίου εκτιμούμε ιδιαίτερα τις καλές υπηρεσίες και τις αδελφικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή μας».

«Εκφράσαμε τη θέση του Ιράν σχετικά με ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν. Μένει να δούμε αν οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πραγματικά σοβαρά τη διπλωματία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Τα «αγκάθια»

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι θα διαπραγματευθεί αλλά όχι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ουάσινγκτον. Τα σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν.

Το πρώτο σημαντικό σημείο τριβής είναι η αμοιβαία καχυποψία. Το Ιράν επιδιώκει να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας προκειμένου να μην πέσει για τρίτη φορά στην παγίδα να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ και αμέσως μετά να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του.

Το άλλο σημείο διαφωνίας είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο εντός της χώρας και πιέζει για άρση των κυρώσεων που έχουν γονατίσει την ιρανική οικονομία και πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε υποδομές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το χαρτί που έχουν στα χέρια τους οι Ιρανοί είναι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει να ανοίγουν άμεσα. Ωστόσο η Τεχεράνη δεν θα παραδώσει τον άσο στο μανίκι της χωρίς να λάβει θετική απάντηση σε πολλές από τις απαιτήσεις της.

