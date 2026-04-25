Τραμπ εναντίον εφορίας: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά 10 δισ. δολάρια ως αποζημίωση

  • Μια Αμερικανίδα δικαστής όρισε ακροαματική συνεδρίαση για τη συντατικότητα της προσφυγής του Ντόλντ Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας.
  • Ο Τραμπ ζητά 10 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημίωση για τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών του κατά την πρώτη θητεία του.
  • Η προσφυγή αμφισβητείται επειδή ο Τραμπ προσέφυγε ως ιδιώτης ενώ είναι εν ενεργεία πρόεδρος.
  • Ο εργαζόμενος που διέρρευσε τις δηλώσεις καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση το 2024.
  • Οι δικηγόροι του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η εφορία και το υπουργείο Οικονομικών απέτυχαν να προστατεύσουν την ιδιωτική του ζωή.
Μια Αμερικανίδα δικαστής όρισε ακροαματική συνεδρίαση με θέμα το κατά πόσον είναι συνταγματικό το δικαίωμα ενός εν ενεργεία προέδρου να προσφεύγει εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της προσφυγής που έχει κατατεθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας.

Ο δισεκατομμυριούχος ρεπουμπλικανός προσέφυγε τον Ιανουάριο εναντίον της αμερικανικής εφορίας ζητώντας 10 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση επειδή αυτή η τελευταία δεν κατάφερε να εμποδίσει τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών του κατά την πρώτη προεδρική θητεία του (2017-2021).

Με έγγραφο που κατέθεσε χθες, Παρασκευή, η δικαστής Κάθλιν Γουίλιαμς διέταξε τους δικηγόρους, στους οποίους έχει ανατεθεί η υπόθεση, να εμφανισθούν ενώπιον του δικαστηρίου για συζητήσεις.

«Αν και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει πως ζητάει ως ιδιώτης τη διεξαγωγή αυτής της δίκης, είναι ο εν ενεργεία πρόεδρος και οι αντίδικοί του ενώπιον του δικαστηρίου είναι οντόητες οι αποφάσεις των οποίων υπόκεινται στην εξουσία του», έγραψε η Γουίλιαμς, επικαλούμενη αστεϊσμούς του ίδιου του Τραμπ πάνω στο θέμα.

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε καταθέσει την προσφυγή μαζί με τους δύο γιους του και την επιχείρησή του ως ιδιώτης και όχι ως πρόεδρος. Ισχυρίζεται σ' αυτή πως οι εφοριακές αρχές της κυβέρνησής του δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή του, καθώς άφησαν τον εργαζόμενο ενός υπεργολάβου της εφορίας να δημοσιοποιήσει στα μέσα ενημέρωσης τη φορολογική δήλωσή του.

Ο εργαζόμενος αυτός, ο Τσαρλς Λίτλτζον, κατδικάσθηκε τον Ιανουάριο 2024 σε φυλάκιση πέντε ετών γι' αυτές τις πράξεις.

Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούν εντούτοις ότι η αμερικανική εφορία (IRS) και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, οι δύο θεσμοί σε βάρος των οποίων στρέφεται η προσφυγή, «είχαν την υποχρέωση να προστατεύσουν» τη φορολογική δήλωσή του, όμως «απέτυχαν να λάβουν υποχρεωτικά μέτρα προστασίας».

Πολλές εικασίες είχαν διατυπωθεί για τις φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, καθώς είχε σπάσει την παράδοση αρνούμενος να τις δημοσιοποιήσει όταν ήταν υποψήφιος για την προεδρία.

Οι New York Times είχαν κάνει γνωστό το Σεπτέμβριο 2020 πως ο μεγιστάνας των ακινήτων είχε πληρώσει το 2016 και το 2017 μόλις 750 δολάρια σε φόρους και τίποτα τα 10 από τα 15 προηγούμενα χρόνια, επικαλούμενος μεγάλες ζημιές των εταιρειών του.

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι στο προαύλιο και απειλεί κόσμο - Βίντεο

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2 - Το έφερε... τούμπα ο Νους!

21:36LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος στο πλευρό του Τζώρτζογλου: «Είναι ένα παιδί πονεμένο - Αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης»

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τουλάχιστον 15 προσαγωγές σε αστυνομική επιχείρηση για αποτροπή κατάληψης

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον εφορίας: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του προέδρου

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Εβδομάδα ουσιαστικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης

20:56LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο - «Τα χείλη του έγιναν μπλε»

20:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο ο νεαρός οδηγός του

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: Περισσότερα ευρωομόλογα και παράταση στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης ζητούν Μακρόν και Μητσοτάκης

20:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές σε Κρήτη, Κυκλάδες, γενικά αίθριος στην υπόλοιπη χώρα

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιρανούς: Αν θέλουν να μιλήσουν ας πάρουν τηλέφωνο - Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά

20:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όταν το GPS γίνεται μάρτυρας κατηγορίας: H τεχνολογία που βρίσκει υπόπτους… και αθώους

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίκτορ Όρμπαν: Δηλώνει ότι θα παραδώσει και τη βουλευτική έδρα μετά την ήττα του στις εκλογές

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέα συγκέντρωση των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, τη Δευτέρα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Σκληρό παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Ο Τραμπ δεν στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - «Δεν θα δεχθούμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», διαμηνύει η Τεχεράνη

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναχώρησε από την Αθήνα το ζεύγος Μακρόν

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκάλης: Η αποθέωση και η συνάντηση με Φάνη Χριστοδούλου - «Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2 - Το έφερε... τούμπα ο Νους!

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου - Βίντεο

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας: Πόσο κόστιζαν και πώς οργανώνονταν τα πάρτι με αστέρες της Serie A

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

20:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι

21:36LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος στο πλευρό του Τζώρτζογλου: «Είναι ένα παιδί πονεμένο - Αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν στέλνω αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - Υπό κατάρρευση οι διαπραγματεύσεις

