Τραμπ για Ιρανούς: Αν θέλουν να μιλήσουν ας πάρουν τηλέφωνο - Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά

Συνεχίζει τις δημόσιες δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος αφού ακύρωσε το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά αν το επιθυμούν.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχει εσωτερική διαμάχη στην ιρανική ηγεσία και ότι οι ΗΠΑ κρατούν όλα τα χαρτιά στις διαπραγματεύσεις.
  • Το Ιράν διατηρεί επιφυλάξεις και δεν αποδέχεται μαξιμαλιστικές απαιτήσεις από τις ΗΠΑ, ζητώντας εγγυήσεις ασφάλειας και την άρση κυρώσεων.
  • Οι βασικές διαφωνίες αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, που η Τεχεράνη δεν προτίθεται να παραδώσει χωρίς ανταλλάγματα.
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με το Πακιστάν και τόνισε την ανάγκη σοβαρής αντιμετώπισης της διπλωματίας από τις ΗΠΑ.
Με σκληρό ύφος αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπτα αιτήματα και τα μηνύματα που έστειλε η Τεχεράνημέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών.

Σε ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας υπάρχει διαμάχη και αν οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο.

«Μόλις ακύρωσα το ταξίδι των εκπροσώπων μου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για να συναντηθούν με τους Ιρανούς. Χαραμίζεται πολύ χρόνος στα ταξίδια, πάρα πολύ δουλειά! Εκτός αυτού, υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση μέσα στην «ηγεσία» τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε καν οι ίδιοι. Επίσης, εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά, ενώ αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!», ανέφερε ο Τραμπ.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν.

«Το είπα στους δικούς μου. Πριν από λίγο ετοιμάζονταν να φύγουν και τους είπα: 'Όχι, δεν θα κάνετε τήση 18 ωρών για να πάτε εκεί, έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να καθόμαστε και να μιλάμε για το τίποτα''», είπε ο Τραμπ στους απεσταλμένους του.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο να τους στείλουμε σε μια πτήση 18 ωρών υπό τις τρέχουσες συνθήκες [σ.σ.των διαπραγματεύσεων]. Είναι πολύ μεγάλη διαδρομή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε εξίσου καλά και τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε μόνο και μόνο για να κάτσουμε εκεί», επανέλαβε αμέσως μετά στην ιστοσελίδα Axios o Τραμπ.

Σε ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα».

Η ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε από το Πακιστάν. Ιρανική διπλωματική πηγή ρωτήθηκε για τις επιφυλάξεις που έχει η Τεχεράνη για τις θέσεις των ΗΠΑ και είπε στο Reuters ότι η ιρανική πλευρά «δεν θα δεχτεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις».

Έφτασε στο Ομάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί αφού αναχώρησε από το Πακιστάν έφτασε πριν από λίγο στο Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Για τις συνομιλίες που είχε με Πακιστανούς αξιωματούχους ο Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ: «Πολύ εποικοδομητική επίσκεψη στο Πακιστάν, του οποίου εκτιμούμε ιδιαίτερα τις καλές υπηρεσίες και τις αδελφικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή μας».

«Εκφράσαμε τη θέση του Ιράν σχετικά με ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν. Μένει να δούμε αν οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πραγματικά σοβαρά τη διπλωματία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Τα «αγκάθια»

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι θα διαπραγματευθεί αλλά όχι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ουάσινγκτον. Τα σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν.

Το πρώτο σημαντικό σημείο τριβής είναι η αμοιβαία καχυποψία. Το Ιράν επιδιώκει να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας προκειμένου να μην πέσει για τρίτη φορά στην παγίδα να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ και αμέσως μετά να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του.

Το άλλο σημείο διαφωνίας είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο εντός της χώρας και πιέζει για άρση των κυρώσεων που έχουν γονατίσει την ιρανική οικονομία και πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε υποδομές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το χαρτί που έχουν στα χέρια τους οι Ιρανοί είναι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει να ανοίγουν άμεσα. Ωστόσο η Τεχεράνη δεν θα παραδώσει τον άσο στο μανίκι της χωρίς να λάβει θετική απάντηση σε πολλές από τις απαιτήσεις της.

