ΗΠΑ: Ο δράστης είχε κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο όπου έγινε η επίθεση - Είχε κυνηγετικό, πιστόλι
Ο Cole Tomas Allen κατηγορείται για δύο αδικήματα
Οι αρχές αναφέρουν ότι ο δράστης της επίθεσης στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών με μέλη της Secret Service, ενώ πιστεύουν ότι ο δράστης ήταν καταχωρημένος ως πελάτης του ξενοδοχείου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κράτηση του δωματίου είχε γίνει πολύ νωρίτερα.
Ο Cole Tomas Allen κατηγορείται για δύο αδικήματα: χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με επικίνδυνο όπλο.
Ο δράστης δεν χτυπήθηκε από σφαίρα ούτε τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Ουάσιγκτον Κάρολ. Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας χτυπήθηκε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, αλλά είναι καλά.