ΗΠΑ: Ο δράστης είχε κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο όπου έγινε η επίθεση - Είχε κυνηγετικό, πιστόλι

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο δράστης της επίθεσης στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών με μέλη της Secret Service, ενώ πιστεύουν ότι ο δράστης ήταν καταχωρημένος ως πελάτης του ξενοδοχείου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κράτηση του δωματίου είχε γίνει πολύ νωρίτερα.

Authorities say the shooter was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. An exchange of gunfire did take place, and they believe he was registered as a hotel guest, suggesting the room was booked well in advance. pic.twitter.com/oAApFcYJ8J — WarMonitor (@TheWarMonitor) April 26, 2026

Ο Cole Tomas Allen κατηγορείται για δύο αδικήματα: χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με επικίνδυνο όπλο.

Ο δράστης δεν χτυπήθηκε από σφαίρα ούτε τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Ουάσιγκτον Κάρολ. Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας χτυπήθηκε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, αλλά είναι καλά.

Διαβάστε επίσης