Η στιγμή που οι πράκτορες της Secret Service κυριολεκτικά τραβούν τον JD Vance στο παρασκήνιο

Σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια - κατά την διάρκεια της επίθεσης στο Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - φαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή κατά την οποία οι πράκτορες της Secret Service κυριολεκτικά τραβούν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance από το τραπέζι του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τον προστατεύσουν

??? BACKSTAGE VIDEO: Secret Service literally DRAGGING VP Vance out of the venue after gunfire erupts at the WHCDpic.twitter.com/gfOn0RxMOp https://t.co/3E8RFU1bX2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης πυροβόλησε ένα μέλος των σωμάτων ασφαλείας χωρίς όμως αυτός να διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του.

