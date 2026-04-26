Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Παρά το χάος άντρας δεν σταμάτησε να τρώει

Snapshot Κατά τη διάρκεια του δείπνου ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σημειώθηκαν πυροβολισμοί παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το χάος, ένας άνδρας παρέμεινε στη θέση του και συνέχισε να τρώει ατάραχος.

Ο δράστης της επίθεσης ήταν ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, εκπαιδευτικός από το Τόρανς της Καλιφόρνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε άμεσα και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ συνέλαβε τον δράστη.

Ο Κόουλ Άλεν είχε πρόσφατα τιμηθεί με το βραβείο «Δάσκαλος του Μήνα» στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Τον γύρο των social media κάνει ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από το δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον,κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκαν πυροβολισμοί παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το viral στιγμιότυπο

Ενώ η επίθεση προκάλεσε πανικό και οι περισσότεροι παριστάμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν, ένας άνδρας φέρεται να παρέμεινε στη θέση του, συνεχίζοντας να τρώει ατάραχος.

Το περιστατικό έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού, με πολλούς χρήστες να σημειώνουν πως «δεν βρήκε λόγο να χαλάσει το δείπνο του», την ώρα που επικρατούσε χάος γύρω του.

Nothing’s stopping this guy from finishing that plate ? pic.twitter.com/n8fB9OFrT9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Ιδιαίτερη απήχηση γνώρισε και ανάρτηση της ομάδας «Republicans Against Trump», η οποία ανέφερε: «Nothing’s stopping this guy from finishing that plate».

Τι συνέβη στο δείπνο

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος άντρας επιχείρησε να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας, πυροβολώντας στο σημείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε άμεσα από τον χώρο, ενώ οι δυνάμεις της Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.

VIDEO: ?



Panic inside Washington Hilton following gunfire during White House Correspondents’ Dinner.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/rmFlQQRn2e — Open Source Intel (@Osint613) April 26, 2026

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια.

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός και πρόσφατα του απονεμήθηκε το βραβείο «Δάσκαλος του Μήνα στην Κομητεία του Λος Άντζελες».

