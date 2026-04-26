Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Βουλευτής «προστάτευσε ηρωικά» την κόρη του Κένεντι 

Μικρές ιστορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας έπειτα από την επίθεση σε δείπνο παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κέρι Κένεντι, δικηγόρος και κόρη του δολοφονημένου υποψηφίου για την προεδρία Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, μοιράστηκε λεπτομέρειες για τις χαοτικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Hilton της Ουάσιγκτον.

«Ένας δυνατός κρότος από πυροβολισμούς, και μετά «Πέστε κάτω, πέστε κάτω, πέστε κάτω»», έγραψε στο X.

Η Κένεντι είπε ότι ο βουλευτής των ΗΠΑ Τζέιμι Ράσκιν την «προστάτευσε ηρωικά» και την παρηγόρησε, ενώ «χιλιάδες δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και συντάκτες έβρισκαν καταφύγιο».

Πρόσθεσε: «Δεκάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στην αίθουσα, πολλοί με τα χέρια στις θήκες των όπλων τους. Έτρεξαν προς τους υπουργούς και τους έβγαλαν σε ασφαλές μέρος».

Photos taken by The National News Desk's Kayla Gaskins show Rep. Jamie Raskin and Kerry Kennedy after they dropped to the floor during the White House Correspondents' Dinner. pic.twitter.com/SDV6YNwqpy — The National Desk (@TND) April 26, 2026

