Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: «Ένας δειλός προσπάθησε να προκαλέσει εθνική τραγωδία»

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δημοσίευσε δήλωση στο διαδίκτυο, αφού οι πράκτορές της συνέλαβαν τον άνδρα που άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Απόψε, ένας δειλός προσπάθησε να προκαλέσει εθνική τραγωδία», γράφει ο αναπληρωτής διευθυντής Μάθιου Κουίν.

«Υποτίμησε τις δυνατότητες προστασίας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και εξουδετερώθηκε με την πρώτη επαφή. Η ισχύς του πολυεπίπεδου συστήματος ασφαλείας μας ήταν εμφανής, με μια πληθώρα αντιμέτρων να βρίσκονται ακόμη μπροστά μας. Είμαστε ευγνώμονες στους γενναίους άνδρες και γυναίκες της Μυστικής Υπηρεσίας και στους πολύτιμους συνεργάτες μας στις διωκτικές αρχές».

Statement from Deputy Director Matthew Quinn on the shooting incident at the White House Correspondents' Dinner. https://t.co/sreXlMYK9m — U.S. Secret Service (@SecretService) April 26, 2026

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο της Ένωσης των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCD), στο οποίο παρευρισκόταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

U.S. President Donald J. Trump has released a security camera video showing Cole Thomas Allen, 31, the suspected shooter at tonight’s White House Correspondents’ Dinner, attempting to run past law enforcement and U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/3OaAwNtApe — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

Διαβάστε επίσης