Πυροβολισμοί σε δείπνο Τραμπ: Οι δραματικές στιγμές καρέ καρέ - Ο δράστης, η σύλληψη, η «προφητεία»

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρευρίσκονται στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Washington Hilton, το Σάββατο 25 Μαρτίου 2026, στην Ουάσιγκτον

Snapshot Κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσιγκτον, ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό και φυγάδευση του προέδρου Τραμπ, της Μελάνια Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών απομάκρυναν πρώτα τον αντιπρόεδρο Βανς και στη συνέχεια τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος σκοντάφτηκε κατά την έξοδό του από την αίθουσα.

Ο δράστης, Κολ Τόμας Άλεν, 31 ετών από την Καλιφόρνια, είναι επιστήμονας υπολογιστών και δάσκαλος που είχε κατασκευάσει βιντεοπαιχνίδια και είχε ακαδημαϊκές διακρίσεις στο CalTech και τη NASA.

Τουλάχιστον πέντε έως οκτώ πυροβολισμοί έπεσαν, με έναν από τους άνδρες ασφαλείας να τραυματίζεται αλλά να σώζεται χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, ενώ ο δράστης τελικά συνελήφθη.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, είχε προηγουμένως δηλώσει προφητικά ότι «θα ακουστούν πυροβολισμοί» στη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τίποτα δεν προμήνυε ή σχεδόν τίποτα, αν εξαιρεθεί μία ανατριχιαστικά «προφητική» δήλωση που προηγήθηκε πώς θα εξελισσόταν η βραδιά στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσιγκτον, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα παρέθετε δείπνο στους ανταποκριτές και εκπροσώπους του Τύπου που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο.

Το χρονικό και η φυγάδευση

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την Πρώτη Κυρία, Μελάνια και τον αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, Τζέι Ντι Βανς βρίσκονταν στην αίθουσα μαζί με περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.

Λίγα λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του δείπνου στις 8 μ.μ., οι ηγέτες της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ανέβηκαν στη σκηνή στο μπροστινό μέρος της αίθουσας χορού, μαζί με την Λίβιτ, τον Βανς και τον οικοδεσπότη της εκδήλωσης Οζ Πέρλμαν, ένα μέντιουμ. Ο Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ παρουσιάστηκαν, με τον πρόεδρο να τοποθετείται δίπλα στον πρόεδρο της ένωσης, Weijia Jiang, δημοσιογράφο του CBS News.

Μια στρατιωτική μπάντα έπαιξε και η αίθουσα στάθηκε για τον εθνικό ύμνο πριν από ένα διάλειμμα για δείπνο.

Καθώς οι καλεσμένοι ξεκίνησαν το δείπνο, ξαφνικά επικρατεί μία ανησυχητική αμηχανία και στη συνέχεια χάος, όταν ακούγονται πυροβολισμοί.

Η Μελάνια Τραμπ είναι η πρώτη που τους αντιλαμβάνεται ως μία «κακή επανάληψη»

#BREAKING: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump escorted from stage; attendees take cover at White House Correspondents’ Dinner; cause unclear https://t.co/0eTRqUlMc6 pic.twitter.com/cMrIxfoQup — Abdul Wasey Naik (@WaseyNaik) April 26, 2026

Πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών σπεύδουν να απομακρύνουν το ηγετικό δίδυμο των ΗΠΑ από το πεδίο δράσης του σκοπευτή, στήνοντας ασπίδα προστασίας γύρω τους και απομακρύνοντάς τους άρον άρον.

Social media users noticed that Secret Service agents evacuated Vance first, not Trump.



The president himself stumbled and fell as he was being escorted out of the hall.



Charlie Kirk’s widow was also at the event. In videos, she is seen crying and repeating that she wants to… https://t.co/bzOB4TphjE pic.twitter.com/tJ99emSdDz — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

Στα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε μία αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους, αίσθηση έχει προκαλέσει η κίνηση των πρακτόρων να απομακρύνουν πρώτα τον αντιπρόεδρο Βανς και στη συνέχεια τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος φεύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση και φαίνεται να σκοντάφτει.

Πράκτορες απλώθηκαν σε όλη την αίθουσα χορού, στέκονταν σε τραπέζια και κρατούσαν τα όπλα τους.

Επικρατεί χάος στην αίθουσα με ανθρώπους τρομαγμένους και σε σύγχυση να κρύβονται κάτω από καρέκλες και τραπέζια στην προσπάθειά τους να προστατευθούν από αδέσποτα πυρά, ενώ αξιωματικοί της ασφάλεια ανταλλάσσουν πυροβολισμούς με τον δράστη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσαν τουλάχιστον πέντε έως οκτώ πυροβολισμοί. Μία σφαίρα χτύπησε έναν από τους άνδρες της ασφάλειας, αλλά σώθηκε καθώς φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Τελικά ο ύποπτος συλλαμβάνεται και η εκδήλωση αναβάλλεται, με τον πρόεδρο Τραμπ να δεσμεύεται για τον επαναπρογραμματισμό της.

Ο δράστης, αν και αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις, φέρεται να έκανε κάποια αναφορά στη στόχευση αξιωματούχων της κυβέρνησης, αλλά δεν ήταν συγκεκριμένος.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει το κίνητρο του πυροβολισμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Αρχηγός της Αστυνομίας της Ουάσινγκτον Τζέφρι Κάρολ, ο δράστης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει σύμφωνα με την εισαγγελία είναι για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εγκλήματος βίας και επίθεσης σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με χρήση επικίνδυνου όπλου, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν κι άλλες. Ο ύποπτος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

O momento da captura de Cole Allen, o atirador que hoje atacou o jantar para jornalistas onde estavam Trump e JD Vance. Um agente de segurança foi atingido, mas está fora de perigo. O atirador, de 31 anos, é professor na Califórnia e estava hospedado no hotel do evento.… pic.twitter.com/BONWT7i1mL — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) April 26, 2026

Λίγο πριν τις 10 μ.μ., ο περισσότερος κόσμος είχε βγει από την αίθουσα χορού, αφήνοντας πίσω του μια σκηνή ενός πάρτι που διακόπηκε. Τα τραπέζια ήταν καλυμμένα με μισοφαγωμένες σαλάτες και μισοφαγωμένα ψωμάκια. Κόκκινες χαρτοπετσέτες ήταν σκορπισμένες στο πάτωμα. Μερικοί καλεσμένοι έφυγαν με μπουκάλια κρασί κρυμμένα κάτω από τα χέρια τους.

Γύρω στις 10:30 μ.μ. ο πρόεδρος δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φερόμενου ως δράστη μπρούμυτα στο χαλί του ξενοδοχείου.

Τo προφίλ του δράστη - Ποιος είναι ο 31χρονος «Δάσκαλος του Μήνα»

Ο συλληφθείς λίγο αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο Κολ Τόμας Άλεν, 31 ετών από την Καλιφόρνια, και σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn και τα διαδικτυακά του αρχεία, είναι επιστήμονας υπολογιστών, μηχανικός και ανεξάρτητος προγραμματιστής παιχνιδιών, κατασκευάζοντας ακόμη και ένα παιχνίδι ρόλων shooter που ονομάζεται "First Law".



Τον Σεπτέμβριο του 2013, σύμφωνα με το διαδικτυακό του προφίλ, εγγράφηκε στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, γνωστό ως CalTech, για να ακολουθήσει πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού, αποφοιτώντας το 2017.

Στο CalTech, κατασκεύασε επίσης επιθετικά και αμυντικά ρομποτικά συστήματα, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

Το καλοκαίρι του 2014, έγραψε ότι κέρδισε άλλη μια ανταγωνιστική θέση ως καλοκαιρινός προπτυχιακός ερευνητής στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, όπου είπε ότι συνέβαλε στην έρευνα αστροφυσικής.

Αργότερα έφτιαξε το "Bohrdom", ένα περίπλοκο βιντεοπαιχνίδι βασισμένο στη φυσική 2-D που περιέγραψε ως "συνδυασμό ενός παιχνιδιού αγώνων με μια κόλαση σφαίρας όπως βιώνεται από αυτοκινούμενα φλίπερ", που κυκλοφόρησε στη δημοφιλή πλατφόρμα παιχνιδιών Steam, σύμφωνα με το προφίλ του.

Ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2020, λέει το προφίλ του στο LinkedIn, εντάχθηκε στην C2 Education, μια εταιρεία διδασκαλίας, εγγράφοντας στο California State University, Dominguez Hills, το 2022 για να ακολουθήσει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών, αποφοιτώντας τον Μάιο του 2025. Αυτό το σχολείο επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα άτομο με το ίδιο όνομα αποφοίτησε με μεταπτυχιακό εκείνη τη χρονιά.

Μια ανάρτηση στο Facebook στις 30 Δεκεμβρίου 2024 από το C2 Education συνεχάρη τον «Cole Allen του C2 Education Torrence που τιμήθηκε ως «δάσκαλος του μήνα» Δεκεμβρίου». Στην ανάρτηση επισυνάφθηκε φωτογραφία που ταιριάζει με αυτή του Άλεν.

Η «προφητική» δήλωση

Σε πρόσωπο ωστόσο της βραδιάς αναδεικνύεται η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, η οποία με μία προφητική σχεδόν δήλωσή της, «μάντεψε» την εξέλιξη, λέγοντας: «Απόψε θα ακουστούν κάποιοι πυροβολισμοί στην αίθουσα, οπότε όλοι θα πρέπει να συντονιστείτε, θα είναι πραγματικά υπέροχο».

Karoline Leavitt, speaking before the WHCA dinner:



"????? ???? ?? ???? ????? ????? ??????? at the room, so everyone should tune in — it's going to be really great."



That’s one hell of a coincidence, isn’t it? ? pic.twitter.com/khoR44p4t8 — Jon Cooper ?? (@joncoopertweets) April 26, 2026

Ο Τραμπ αρνήθηκε να αποχωρήσει από το ξενοδοχείο μετά το περιστατικό και αργότερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών με τον Τραμπ να εξυμνεί τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσία για τη γενναιότητά τους

Ο πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι διέταξε τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο του περιστατικού «για διαφάνεια και σαφήνεια», το οποίο θα έδειχνε τόσο τη βία του δράστη όσο και την ταχύτητα με την οποία ενήργησαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Τραμπ, ωστόσο αμφισβήτησε τις συνθήκες ασφαλείας του Χίλτον της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς τις ανεπαρκείς. «Δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», είπε και βρήκε την ευκαιρία να υπερασπιστεί την κατασκευή αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο: «Είναι ανθεκτικό στα drones, έχει αλεξίσφαιρο γυαλί. Χρειαζόμαστε αυτό το δωμάτιο. Γι' αυτό το απαιτούν η Μυστική Υπηρεσία και ο στρατός», είπε.

