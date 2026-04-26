Παγκόσμια ανησυχία μετά την επίθεση παρουσία Τραμπ - Μηνύματα συμπαράστασης στον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» στο Λευκό Οίκο, μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε έξω από την αίθουσα δεξιώσεων κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Snapshot Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, με τον δράστη να συλλαμβάνεται και ελαφρύ τραυματισμό ενός πράκτορα.

Παγκόσμιοι ηγέτες, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταδίκασαν την επίθεση και τόνισαν ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία.

Η επίθεση προκάλεσε ανησυχία για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και την ανάγκη αποτροπής της πολιτικής βίας.

Όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας, είναι ασφαλείς, ενώ οι ηγέτες ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό.

Οι δηλώσεις των πολιτικών ηγετών συγκλίνουν στην απόρριψη της βίας και την υπεράσπιση της ειρηνικής δημοκρατικής αντιπαράθεσης. Snapshot powered by AI

Έντονη διεθνή καταδίκη προκάλεσε η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απομακρύνθηκε άμεσα από τον χώρο, ενώ ο δράστης συνελήφθη, μετά από πυροβολισμούς που προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είναι ασφαλείς.

Η επίθεση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από ηγέτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι καταδίκασαν το περιστατικό και τόνισαν την ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την επίθεση «απότομη υπενθύμιση» ότι η βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε δημοκρατικά καθεστώτα.

The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It's a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026

Όπως ανέφερε, αποτελεί ανακούφιση το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, τονίζοντας πως «η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

Εμανουέλ Μακρόν: «Απαράδεκτη η βία»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη», εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη στήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

The armed attack targeting the President of the United States last night is unacceptable. Violence has no place in a democracy. I extend my full support to Donald Trump. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2026

Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Σοκαρισμένοι»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του είναι «σοκαρισμένοι» από το περιστατικό, εκφράζοντας ανακούφιση που ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία είναι ασφαλείς.

Ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό και επαίνεσε την άμεση αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας.

Sara and I were shocked by the attempted assassination of President @realDonaldTrump last night in Washington, DC. We are relieved that the President and the First Lady are safe and strong. We send our wishes for a full and speedy recovery to the wounded police officer and salute… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2026

Τζόρτζια Μελόνι: «Δεν χωρά το μίσος στις δημοκρατίες»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε ότι «κανένα πολιτικό μίσος δεν μπορεί να έχει θέση στις δημοκρατίες μας».

Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera.



Nessun odio politico può trovare… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 26, 2026

Πρόσθεσε ότι ο φανατισμός δεν πρέπει να «δηλητηριάζει τους χώρους ελεύθερου διαλόγου και ενημέρωσης», επισημαίνοντας πως η υπεράσπιση της δημοκρατικής αντιπαράθεσης αποτελεί βασικό στήριγμα απέναντι σε ακραίες τάσεις.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Ο αγώνας δίνεται με ιδέες και όχι με βία»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε πως αποτελεί ανακούφιση το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι δεν τραυματίστηκαν.

Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.



ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.



Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır,… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2026

">Τόνισε ότι «στις δημοκρατίες ο αγώνας δίνεται με ιδέες και όχι με βία», εκφράζοντας ευχές για ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, την κυβέρνησή του και τον αμερικανικό λαό.

Πέδρο Σάντσεθ: «Η βία δεν είναι ποτέ η λύση»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι «η βία δεν είναι ποτέ ο σωστός δρόμος».

Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente @realDonaldTrump.



La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2026

Όπως σημείωσε, η πρόοδος της ανθρωπότητας βασίζεται στη δημοκρατία, τη συνύπαρξη και την ειρήνη.

Λι Τζε-Μιούνγκ: «Απειλή για τη δημοκρατία»

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά σοκαριστικό», τονίζοντας ότι η πολιτική βία αποτελεί σοβαρή απειλή για τα θεμέλια της δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, τέτοιες ενέργειες «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν σε καμία περίπτωση».

오늘 백악관 기자단 만찬에서 발생한 폭력 사태에 충격을 금할 수 없습니다. 무엇보다 언론과의 소통과 표현의 자유를 확인하는 자리에서 이와 같은 일이 발생했기에 더욱 안타깝습니다.



도널드 트럼프 대통령 내외를 비롯해 현장에 계셨던 모든 분들이 무사하다는 소식에 안도하며, 미국 국민… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) April 26, 2026

Ναρέντρα Μόντι: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

Ο Ινδός πρωθυπουργός εξέφρασε την ανακούφισή του που ο Τραμπ και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι είναι ασφαλείς.

Υπογράμμισε ότι «η βία δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατία» και πρέπει να καταδικάζεται χωρίς αμφιβολία.

Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be… — Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026

Μαρκ Κάρνεϊ: «Καμία ανοχή στην πολιτική βία»

Ο Καναδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η πολιτική βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε καμία δημοκρατική κοινωνία. Εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του σε όσους βίωσαν το περιστατικό.

I am relieved that the President, the First Lady, and all guests are safe following reports of gunfire at the White House Correspondents’ Dinner in Washington tonight.



Political violence has no place in any democracy and my thoughts are with all those who have been shaken by… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 26, 2026

Κιρ Στάρμερ: «Σοκαριστικές εικόνες»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε «σοκαρισμένος» από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

I am shocked by the scenes at the White House Correspondents’ Dinner in Washington overnight.



Any attack on democratic institutions or on the freedom of the press must be condemned in the strongest possible terms.



It is a huge relief that @POTUS, the First Lady and all those… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 26, 2026

Τόνισε ότι κάθε επίθεση κατά των δημοκρατικών θεσμών και της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τον πιο αυστηρό τρόπο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα «τεράστια ανακούφιση» το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των παρευρισκομένων.

Οι τοποθετήσεις των ηγετών συγκλίνουν σε ένα κοινό μήνυμα: η πολιτική βία αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σεχμπάζ Σαρίφ: «Βαθιά σοκαρισμένος»

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ουάσινγκτον.

Deeply shocked by the disturbing shooting incident at the White House Correspondents’ Association Dinner in Washington, D.C., a short while ago.



Relieved to know that President Trump, the First Lady, and other attendees are safe.



My thoughts and prayers are with him, and I wish… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 26, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την ανακούφισή του, ευχόμενος «είναι όλα καλά σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια τους».

