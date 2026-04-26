Παγκόσμια ανησυχία μετά την επίθεση παρουσία Τραμπ - Μηνύματα συμπαράστασης στον Αμερικανό πρόεδρο
Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τον Εμανουέλ Μακρόν, πολιτικοί ηγέτες εκφράζουν κύμα καταδίκης και στήριξης μετά την επίθεση
Snapshot
- Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, με τον δράστη να συλλαμβάνεται και ελαφρύ τραυματισμό ενός πράκτορα.
- Παγκόσμιοι ηγέτες, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταδίκασαν την επίθεση και τόνισαν ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία.
- Η επίθεση προκάλεσε ανησυχία για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και την ανάγκη αποτροπής της πολιτικής βίας.
- Όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας, είναι ασφαλείς, ενώ οι ηγέτες ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό.
- Οι δηλώσεις των πολιτικών ηγετών συγκλίνουν στην απόρριψη της βίας και την υπεράσπιση της ειρηνικής δημοκρατικής αντιπαράθεσης.
Έντονη διεθνή καταδίκη προκάλεσε η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απομακρύνθηκε άμεσα από τον χώρο, ενώ ο δράστης συνελήφθη, μετά από πυροβολισμούς που προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είναι ασφαλείς.
Η επίθεση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από ηγέτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι καταδίκασαν το περιστατικό και τόνισαν την ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας.
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την επίθεση «απότομη υπενθύμιση» ότι η βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε δημοκρατικά καθεστώτα.
Όπως ανέφερε, αποτελεί ανακούφιση το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, τονίζοντας πως «η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».
Εμανουέλ Μακρόν: «Απαράδεκτη η βία»
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη», εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη στήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ.
Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Σοκαρισμένοι»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του είναι «σοκαρισμένοι» από το περιστατικό, εκφράζοντας ανακούφιση που ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία είναι ασφαλείς.
Ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό και επαίνεσε την άμεση αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας.
Τζόρτζια Μελόνι: «Δεν χωρά το μίσος στις δημοκρατίες»
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε ότι «κανένα πολιτικό μίσος δεν μπορεί να έχει θέση στις δημοκρατίες μας».
Πρόσθεσε ότι ο φανατισμός δεν πρέπει να «δηλητηριάζει τους χώρους ελεύθερου διαλόγου και ενημέρωσης», επισημαίνοντας πως η υπεράσπιση της δημοκρατικής αντιπαράθεσης αποτελεί βασικό στήριγμα απέναντι σε ακραίες τάσεις.
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Ο αγώνας δίνεται με ιδέες και όχι με βία»
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε πως αποτελεί ανακούφιση το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι δεν τραυματίστηκαν.
Τόνισε ότι «στις δημοκρατίες ο αγώνας δίνεται με ιδέες και όχι με βία», εκφράζοντας ευχές για ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, την κυβέρνησή του και τον αμερικανικό λαό.
Πέδρο Σάντσεθ: «Η βία δεν είναι ποτέ η λύση»
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι «η βία δεν είναι ποτέ ο σωστός δρόμος».
Όπως σημείωσε, η πρόοδος της ανθρωπότητας βασίζεται στη δημοκρατία, τη συνύπαρξη και την ειρήνη.
Λι Τζε-Μιούνγκ: «Απειλή για τη δημοκρατία»
Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά σοκαριστικό», τονίζοντας ότι η πολιτική βία αποτελεί σοβαρή απειλή για τα θεμέλια της δημοκρατίας.
Όπως ανέφερε, τέτοιες ενέργειες «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν σε καμία περίπτωση».
Ναρέντρα Μόντι: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»
Ο Ινδός πρωθυπουργός εξέφρασε την ανακούφισή του που ο Τραμπ και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι είναι ασφαλείς.
Υπογράμμισε ότι «η βία δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατία» και πρέπει να καταδικάζεται χωρίς αμφιβολία.
Μαρκ Κάρνεϊ: «Καμία ανοχή στην πολιτική βία»
Ο Καναδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η πολιτική βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε καμία δημοκρατική κοινωνία. Εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του σε όσους βίωσαν το περιστατικό.
Κιρ Στάρμερ: «Σοκαριστικές εικόνες»
Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε «σοκαρισμένος» από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Τόνισε ότι κάθε επίθεση κατά των δημοκρατικών θεσμών και της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τον πιο αυστηρό τρόπο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα «τεράστια ανακούφιση» το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των παρευρισκομένων.
Οι τοποθετήσεις των ηγετών συγκλίνουν σε ένα κοινό μήνυμα: η πολιτική βία αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Σεχμπάζ Σαρίφ: «Βαθιά σοκαρισμένος»
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ουάσινγκτον.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την ανακούφισή του, ευχόμενος «είναι όλα καλά σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια τους».