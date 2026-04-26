Μητσοτάκης για την επίθεση στο δείπνο στον Λευκό Οίκο: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»
«Είναι μια ανακούφιση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την επίθεση που σημειώθηκε χθες σε επίσημο δείπνο στο οποίο παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία».
«Είναι μια ανακούφιση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
