Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Μέσα στο χάος καλεσμένοι άρπαξαν μπουκάλια κρασί - Βίντεο

Στιγμιότυπο από την αποχώρηση των καλεσμένων στο δείπνο με τα μπουκάλια που υπήρχαν στα τραπέζια

Snapshot Στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον σημειώθηκαν πυροβολμοί παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας χάος.

Βίντεο έδειξαν ορισμένους καλεσμένους να παίρνουν μπουκάλια κρασιού ή σαμπάνιας από τα τραπέζια καθώς αποχωρούσαν.

Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και επικρίσεις στα social media.

Παρά τον πανικό, ένας άνδρας συνέχισε να τρώει ατάραχος κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το περιστατικό έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού για τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων. Snapshot powered by AI

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν από τον χώρο, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν ορισμένους καλεσμένους να παίρνουν μπουκάλια κρασιού ή σαμπάνιας από τα τραπέζια και να αποχωρούν με αυτά.

Οι εικόνες αυτές έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις, με χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά ή επικριτικά τη συμπεριφορά αυτή εν μέσω ενός τόσο σοβαρού περιστατικού.

So, there you have press members STEALING wine bottles: this is who the press is!

Repugnant! pic.twitter.com/IlLlmdciXV — TeslaBoomerPapa (@TeslaBoomerPapa) April 26, 2026

Το στιγμιότυπο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντιδράσεων που καταγράφηκαν εκείνη τη στιγμή, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές συμπεριφορές των παρευρισκομένων στη συγκεκριμένη συνθήκη.

The dinner where Trump was fired upon was one for journalists, and now this video has become a topic of discussion where a female journalist is caught stealing bottles of wine; American social media is saying that this is all that's left of journalism today.?? pic.twitter.com/xplczce1wA — StrategicPulse (@Strategic_Puls) April 26, 2026

Παρά το χάος, συνέχισε να τρώει

Ενώ η επίθεση προκάλεσε πανικό και οι περισσότεροι παριστάμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν από τον χώρο, ένας άνδρας φέρεται να παρέμεινε στη θέση του, συνεχίζοντας να τρώει ατάραχος.

Nothing’s stopping this guy from finishing that plate ? pic.twitter.com/n8fB9OFrT9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Το περιστατικό έγινε γρήγορα αντικείμενο έντονου σχολιασμού στα social media, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν σκωπτικά πως «δεν βρήκε λόγο να χαλάσει το δείπνο του», παρά το χάος που επικρατούσε γύρω του.

Ιδιαίτερη απήχηση γνώρισε και ανάρτηση της ομάδας Republicans Against Trump, η οποία ήταν αυτή που δημοσίευσε το συγκεκριμένο σχόλιο.

VIDEO: ?



Panic inside Washington Hilton following gunfire during White House Correspondents’ Dinner.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/rmFlQQRn2e — Open Source Intel (@Osint613) April 26, 2026

Διαβάστε επίσης