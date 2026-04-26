Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Μέσα στο χάος καλεσμένοι άρπαξαν μπουκάλια κρασί - Βίντεο

Μια ακόμη παράξενη αντίδραση καταγράφηκε την ώρα της επίθεσης

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στιγμιότυπο από την αποχώρηση των καλεσμένων στο δείπνο με τα μπουκάλια που υπήρχαν στα τραπέζια

  • Στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον σημειώθηκαν πυροβολμοί παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας χάος.
  • Βίντεο έδειξαν ορισμένους καλεσμένους να παίρνουν μπουκάλια κρασιού ή σαμπάνιας από τα τραπέζια καθώς αποχωρούσαν.
  • Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και επικρίσεις στα social media.
  • Παρά τον πανικό, ένας άνδρας συνέχισε να τρώει ατάραχος κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
  • Το περιστατικό έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού για τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων.
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν από τον χώρο, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν ορισμένους καλεσμένους να παίρνουν μπουκάλια κρασιού ή σαμπάνιας από τα τραπέζια και να αποχωρούν με αυτά.

Οι εικόνες αυτές έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις, με χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά ή επικριτικά τη συμπεριφορά αυτή εν μέσω ενός τόσο σοβαρού περιστατικού.

Το στιγμιότυπο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντιδράσεων που καταγράφηκαν εκείνη τη στιγμή, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές συμπεριφορές των παρευρισκομένων στη συγκεκριμένη συνθήκη.

Παρά το χάος, συνέχισε να τρώει

Ενώ η επίθεση προκάλεσε πανικό και οι περισσότεροι παριστάμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν από τον χώρο, ένας άνδρας φέρεται να παρέμεινε στη θέση του, συνεχίζοντας να τρώει ατάραχος.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα αντικείμενο έντονου σχολιασμού στα social media, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν σκωπτικά πως «δεν βρήκε λόγο να χαλάσει το δείπνο του», παρά το χάος που επικρατούσε γύρω του.

Ιδιαίτερη απήχηση γνώρισε και ανάρτηση της ομάδας Republicans Against Trump, η οποία ήταν αυτή που δημοσίευσε το συγκεκριμένο σχόλιο.

